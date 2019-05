10° edizione del Torneo del Primo Maggio: e l’Armando Picchi ad alzare il trofeo

Beverino - Un mercoledì 1 maggio di calcio, amicizia quello che si è svolto sul terreno in sintetico del Rino Colombo di Beverino che ha ospitato la 10° edizione del Torneo 1 Maggio, importante torneo riservato alla categoria degli Esordienti 2006 organizzato dalla società del Valdivara 5 Terre sotto l'attenta regia di Marco Biso. Il Torneo ha visto ai nastri di partenza sei formazioni, infatti oltre agli Esordienti di Valdimiro Guerrato, sono scese in campo le formazioni classe 2006 del Bogliasco, Academy Massa Montignoso, Anpi Sport E. Casassa, Armando Picchi e del Paradigna. Le sei formazioni sono state suddivise in due gironi. Nel Girone A, oltre ai bianco azzurri di Vladimiro Guerrato, sono state inserite le formazioni del Bogliasco e dell’Academy Massa Montignoso, mentre nel Girone B l’Anpi Sport E. Casassa, Armando Picchi e Paragina. Ha trionfare è stata la società dell’Armando Picchi che nell’attesa finale ha battuto il Bogliasco grazie alla doppietta realizzata da Tommaso Carbonell, mentre per i genovesi a segno è andato il giovane Spadafora per il definitivo 2-1



Girone A, risultati

Valdivara 5 Terre – Bogliasco 0-2 ( Spadafora, Carnemolla )

Valdivara 5 Terre – Academy Massa Montignoso 0-3 ( Galeotti, De Lucia, Mannella )

Academy Massa Montignoso – Bogliasco 0-3 ( Spadafora (2), Odescalchi )

Classifica finale: Bogliasco, Academy Massa Montignoso, Valdivara 5 Terre



Girone B, risultati

Anpi Sport E. Casassa – Armando Picchi 0-5

Anpi Sport E. Casassa – Paradigna 0-7

Paradigna – Armando Picchi 0-2 ( Alessandrucci, Carbonell )

Classifica finale: Armando Picchi, Paradigna, Anpi Sport E. Casassa



Finale 5° e 6° posto: Valdivara 5 Terre – Anpi Sport E. Casassa 4-2 ( Locci, Tesone, Pondelli. Bertonati; Venturino (2) )

Finale 3° e 4° posto: Paradigna – Academy Massa Montignoso 2-2 ( 5-4 d.c.r ) ( Cipolletti, El Ghazzouli; De Lucia (2) )

Finale 1° e 2° posto: Bogliasco – Armando Picchi 1-2 ( Spadafora; Carbonell (2) )



Le formazioni scese in campo:

Valdivara 5 Terre: Bono, Castagnaro, Galloro, Moggia, Barbieri, Ricco, Calcagnini, Andreani, Raggi, Pondelli, Tesore, Amasi, Locci, Bella, Simoncini, Cozzani, Barcellone, Bertonati. All. Guerrato.



Paradigna: Errammach, Cipolletti, Cabrera, Favelli, Tarsitano, Esposito, Cocomazzi, Conforti, Bottalico, Panico, Bornari, Osuyi, Prattichizzo, El Ghazzouli, Mybaye, Codilupi. All. Saccani



Armando Picchi: Pini, Di Noto, Cicero, Fecchi, Brutto, Carbonell, Mantovani, Vernaccini, Viscoli, Agasi, Renda, Alessandrucci, Fronzoni. All. Ciardelli.



Academy Massa Montignoso: Pucci, Cecchi, Aliboni, Galeotti, Rubini, De Lucia, Montaresi, Piras, Kullolli, Coppa, Fantoni, Akkad, Rotondi, Mannella, Miscoscia. All. De Simone.



Bogliasco: Migone, Rossi, miglietta, Massara, Liuni, Bressa, Odescalchi, Maroni, Carnemolla, tavella, Colla, Campanella, Bergomi, Vacchino, Barberi, Spadafora, Carrara. All. Parodi.



Anpi Sport E. Casassa: Viganò, D’Emilio, Vallebona, Pettarin, Pacolini, Nurellari, Pavese, Caricci, Zhaboli, Venturino, Bersani, Passalacqua, Surdich, Ansaldo. All. Pettarin.