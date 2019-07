"Giocando sotto le stelle" al Follo che s'attrezza per la nuova stagione

Follo - Chiuso con successo anche il “Follo Calcio Camp 2019” fra beach-volley, tennis-volley e piscina, il Follo Calcio non si ferma e così riecco in arrivo alla Cittadella dello Sport follese "Giocando sotto le stelle" per bambini/e dalla classe 21011 alla 2014. Ecco dunque la motoria a tempo di musica "by Giorgia Cozzani" mercoledì 24, venerdì 26, mercoledì 31 Luglio e venerdì 2 Agosto. Senza scordarsi del pallone. Per informazioni, si può telefonare al numero 0187 - 1870170 della Segreteria il martedì e/o giovedì, dalle ore 17 alle 19.30.

Intanto il club biancoblu sta procedendo all'allestimento del proprio organigramma per la stagione calcistica appena apertasi. Sul fronte allenatori Vito Muolo si occuperà dei Pulcini annata 2009 e Giuseppe Raspolini di quelli di classe 2010, il trio composto da Francesco Vilani, Cristian Soremic e Mauro Betta dei Primi Calci del 2011...Giuseppe D’ Ambrosio e Marco Porcu dei Piccoli Amici 2012. Nel frattempo, dal Follo San Martino estende la propria competenza allo stesso sodalizio di solo settore giovanile (affiiliato Spezia Academy) il preparatore dei portieri, Federico Stretti.

Al di là dei tecnici comunque, c'è la bella novità di una psicologa in organico, si tratta della dott.ssa Silvia Vagnati: lavorerà per migliorare e facilitare le relazioni interpersonali fra dirigenza, staff tecnico, atleti e famigliari nel clima più collaborativo; nonché aiutare a comprendere al meglio le dinamiche di gruppo delle diverse età evolutive.

A lei infine s'affianca il dottor Andrea Gentili, laureato in Scienze Motorie, il quale supporterà gli struttori nella pianificazione didattica e nella programmazione delle attività più adatte alle varie fasce d'età.

Per concludere, aperte le iscrizioni a chi vuole giocare al Follo, nella stagione sportiva 2019/20. In proposito si può telefonare al medesimo 0187 - 1870170 dalle 17.30 alle 19.30 dal martedì al venerdì, oppure telefonare al 340 - 3947847 o al 347 - 5880825, o scrivere alla e-mail segreteria@asdfollo2012.it.