Valdivara 5 Terre, nella morsa dei debiti

Duro sfogo dl presidente Salsano che ha rilasciato la seguente dichiarazione al Il Secolo XIX sulla difficile situazione economica che sta vivendo il club di Beverino: “Sono disgustato, continuo a pagare colpe non mie e non inerenti la gestione del nostro direttivo che ricordo si è insediato all'inizio di questa stagione” L'ultima mazzata è arrivata pochi giorni fa dal Tribunale di Bologna circa il non pagamento di fatture inerenti ai lavori agli spogliatoi, eseguiti nella stagione 2016/17, del campo sportivo Rino Colombo di Beverino.