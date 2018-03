Valdivara 5 Terre – Mariano, il giorno dei giorni

Today is the day, o se preferite l’italianissimo Ligabue è “Il giorno dei giorni”. 90 minuti, 90 dannatissimi minuti, una partita, in palio la gloria.

La Spezia - Partite spettacolari meritano palcoscenici all'altezza. Il Colombo è pronto. Ruggirà ancora una volta, per la partita più sentita dagli amanti del calcio spezzino, perchè per una volta bisognerà lasciare da parte le rivalità e tifare tutti insieme per la squadra di Mirco Fanan. Il Colombo è uno dei catini più bollenti del calcio spezzino: l'atmosfera sarà rovente, anche se si gioca in un mercoledi lavorativo, e i tifosi, ne sono sicuro, prenderanno per mano la loro squadra. Del Colombo si può dire tutto: che nonostante sia un impianto “giovane” lascia a desiderare in alcune cose ma non si può negare che trasudi storia. Today is the day, o se preferite l’italianissimo Ligabue è “Il giorno dei giorni”. 90 minuti, 90 dannatissimi minuti, una partita, in palio la gloria. C'è poco da spigare, da raccontare, da teorizzare e da calcolare. Oggi c'è solo da vincere o pareggiare per festeggiare contro la formazione lombarda del Mariano, che nella partita inaugurale ha battuto 2-1 la Pro Dronero. Fanan si è tenuto abbottonatissimo riguardo la formazione, ci mancherebbe altro, e ai tifosi la formazione interessa si, ma fino ad un certo punto. In questa partita tutti e undici devono attaccare e difendere con la stessa ferocia, come se fosse l’ultima partita della carriera o l’esordio in Serie A. Quindi sarà il tecnico spezzino ad arrovellarsi in 4-3-3, 3-5-2 o insomma quello che crede meglio opportuno. Il calcio è ancora (per fortuna) una questione di testa, gambe e cuore. La tattica conta tantissimo ma in partite come queste tutto va a farsi friggere. Oggi il destino del Valdivara 5 Terre è nelle sue mani. La gloria è lì, ad appena 90 minuti di distanza. Serve un ultimo sforzo dopo tanti sacrifici da parte di tutti. Crediamoci, e non lo dice un tifoso ma un grande amante del calcio spezzino.



Valdivara 5 Terre - Mariano, Colombo di Beverino ore 14;30