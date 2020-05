Una vecchia conoscenza ligure nuovo diesse del Messina

Grande soddisfazione per una vecchia conoscenza del calcio dilettantistico della Liguria. Il delantero argentino Cesar Grabinski, ex bomber ad esempio del Vado in Serie D dove faceva coppia in attacco con "Il Mago" della Fezzanese Andrea Baudi, è stato insignito della prestigiosa carica di Direttore Sportivo dell'F.c. Messina. Il blasonato club siciliano che al momento dello stop dei campionati per via della pandemia da Covid-19 occupava la quarta posizione nel proprio girone di Serie D distanziato di oltre dieci punti dalla capolista Palermo. In carriera nei dilettanti della Liguria Grabinski ha vestito anche le maglie del Savona, del Celle, della Carcarese e del Finale, mentre tra i professionisti lo si ricorda per le esperienze con Estudiantes, Catania e Sangiovannese. Da rimarcare anche il biennio alla Pro Vercelli. Insieme a Grabinski nella dirigenza del Messina anche un altro ex grande bomber professionista come Marco Ferrante. L'ex centravanti del Torino è stato insignito della carica di Responsabile dell'Area Tecnica.