Ultima ora, slitta la partenza dei campionato di Eccellenza e Promozione

ECCELLENZA E PROMOZIONE, ULTIM’ORA: SLITTANO CAMPIONATO E COPPA. SPEZZINE SOLO IN TRASFERTA. In attesa del Comunicato Ufficiale che uscirà nella giornata di domani, vi anticipiamo cosa succederà per quanto riguarda i campionati di Eccellenza, Promozione e per la Coppa:



- Il campionato di Eccellenza e Promozione slitterà di una settimana e inizierà il 3/4 ottobre anziché il 26/27 settembre.

- La coppa Italia di Eccellenza e Promozione non giocherà più il 2º turno infrasettimanale previsto per 16/17 settembre e verrà fatto slittare al 20 settembre e il 3º turno del 19/20 settembre slitterà al 26/27 settembre



- Le partite che si dovrebbero giocare a spezia non si disputeranno a seguito dell’ordinanza della regione.



- Le squadre spezzine giocheranno le partite che le coinvolgono solo in trasferta fino a fine ordinanza.