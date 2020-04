Ulteriore stretta del Governo sugli allenamenti

Il premier Giuseppe Conte ha firmato ieri sera il nuovo decreto. Allungato fino al 13 aprile il "divieto" di allenarsi collettivamente sia per i professionisti che per i dilettanti

Dopo le indiscrezioni emerse nel corso del pomeriggio, il presidente Giuseppe Conte ha confermato nel corso della conferenza stampa le misure restrittive nei confronti degli allenamenti sportivi.



Centri di allenamento e palazzetti rimarranno chiusi anche per i professionisti, complice il rinvio al 2021 delle Olimpiadi.



Il provvedimento, inoltre, non permetterà alle società di Serie A, come paventato da alcuni club, di riprendere gli allenamenti almeno fino a metà aprile. Stessa cosa dicasi per tutte le società dilettantistiche.



Ecco il testo del comma 2 dell'articolo 1 del nuovo Dpcm: "La lettera d) dell'art.1 decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 è sostituita dalla seguente:



"sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo'"."