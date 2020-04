Si comunica a tutte le Società che gli uffici del Comitato Regionale Liguria e delle Delegazioni Provinciali e Distrettuale resteranno chiusi al pubblico a far data da martedì 10 marzo 2020 e fino a mercoledì 18 marzo 2020 compreso.



Il prossimo Comunicato Ufficiale verrà pubblicato in data 19 marzo 2020.



Eventuali comunicazioni che rivestano carattere di particolare urgenza potranno essere trasmesse all’indirizzo mail crliguria.presidente@lnd.it o, in alternativa, a s.rovatti@lnd.it.