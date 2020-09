Ufficiale, Jacopo Conti si ritira dal calcio

La Spezia - L'ex difensore dai piedi educati e dalla forte personalità di Fezzanese, Real Valdivara, Ceparana, Cadimare Calcio, Forza e Coraggio e Casarza Ligure, Jacopo Conti ha deciso di apprendere gli scarpini al chiodo, anzi le sue tanto amate Adidas Copa Mundial. E' stato proprio l'esperto difensore classe 1984 a dare la notizia con una bella lettera pubblicata sul proprio profilo di facebook:



“Pensavo che questo momento arrivasse il più tardi possibile che dovesse essere dovuto alla carta d'identità ma purtroppo, anzi per fortuna, avviene per importanti impegni lavorativi che non mi permettono più di fare ciò che amo giocare a calcio. Lascio un mondo che mi ha accompagnato da bambino fino a diventare uomo, un mondo che mi ha fatto conoscere persone che tutt'ora sono e resteranno nella mia vita, un mondo che oltre alle delusioni ( così è lo sport) mi ha riempito di soddisfazioni, un mondo che sarà è sempre resterà il mio mondo. Un mondo che magari un domani mi vedrà in altre vesti perché il campo ti rimane dentro. Mi mancherà tutto di questo mondo, dagli allenamenti (che io odiavo), alle vigilie delle partite più o meno importanti ma mancherà soprattutto quel luogo sacro nel quale costruisci i legami più o meno forti, quel luogo nel quale magari all'occorrenza ti litighi anche con un compagno, quel luogo in cui passi la maggior parte della tua vita: lo spogliatoio. Ecco con un po’ di magone e di pelle d'oca dico grazie a tutti, ma soprattutto grazie a te calcio”.



Grazie a te Jacopo che in questi lunghi anni di militanza tra i campi di Prima Categoria, Promozione, Eccellenza e Serie D hai regalato a tutti noi la gioia di vederti giocare. Oggi il calcio spezzino vede ammainare una barbiera ma con la consapevolezza che un domani, speriamo molto presto, ti rivedremo nei campi di calcio nelle vesti di allenatore o di dirigente. Mucha suerte, Jacopo!