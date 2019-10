Top Player di Giornata, sono due i premiati

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. La scelta questa settimana riguardava i campionati di Serie D e Promozione.



Serie D



PIER FRANCESCO GRECI (Fezzanese)

Al "Buon Riposo" contro il Seravezza Pozzi lui non si riposa affatto anzi fa gli straordinari. Letteralmente insuperabile, dice di no nel primo tempo a Bongiorni e Granaiola. Nella ripresa miracoloso su una conclusione a botta sicura di Bortoletti e poi salva ancora con un tuffo d'istinto sul colpo di testa di Podestà.



Promozione



ALESSANDRO BERTAGNA (Cadimare)

L'ultimo arrivato in casa Cadimare è anche il migliore in campo nel "Derby della Costa". Il biondo centrale giganteggia in difesa annullando chi passa dalle sue parti, comanda il reparto come un veterano e, soprattutto, riapre una partita che sembrava chiusa con un perentorio colpo di testa pareggiando la rete di Pesare e rianimando i suoi verso la grande rimonta finale che vale il primo posto solitario in classifica. Un vero lusso per la categoria.





CLASSIFICA



CHERIF DIALLO' (FEZZANESE) 1

MARIO VERONA (COLLI ORTONOVO) 1

ANTONIO NACLERIO (VALDIVARA 5 TERRE) 1

LUCA CORVI (FORZA E CORAGGIO) 1

ANDREA ADDIEGO MOBILIO (FEZZANESE) 1

ANDREA BECCI (CANALETTO SEPOR) 1

MARCO CUPINI (CADIMARE) 1

PIER FRANCESCO GRECI (FEZZANESE) 1

ALESSANDRO BERTAGNA (CADIMARE) 1