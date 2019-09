Top Player di Giornata, scelto Antonio Naclerio

La Spezia - Secondo appuntamento con la una nuova rubrica di Calcio Spezzino che continuerà una volta alla settimana fino alla fine dei campionati di ogni categoria. Oggi per scegliere il "giocatore speciale" abbiamo preso in considerazione solamente il campionato di Promozione in quanto la gara della Fezzanese in Serie D è stata rinviata a causa di allerta meteo.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Promozione



ANTONIO NACLERIO (VALDIVARA 5 TERRE)

Dal "Ciccione di Imperia al "Cimma" di Pagliari, un anno dopo e il Valdivara 5 Terre torna alla vittoria battendo il Don Bosco Spezia grazie soprattutto alla tripletta messa a segno dal proprio giovane attaccante. Prima il centravanti si dimostra freddo a pareggiare i conti da sotto misura battendo Vannucci sull'assist di Simonini, poi serve l'assist per il gol del sorpasso a Degano. Ad inizio ripresa trasforma il rigore dell'1 - 3 e infine realizza la personale tripletta riportando in vantaggio i suoi con un'azione pregevole saltando l'ex di turno Selimi e poi finalizzando.





CLASSIFICA



CHERIF DIALLO' (FEZZANESE) 1

MARIO VERONA (COLLI ORTONOVO) 1

ANTONIO NACLERIO (VALDIVARA 5 TERRE) 1