Top Player di Giornata, parte la nuova rubrica di Calcio Spezzino!

La Spezia - Parte da oggi una nuova rubrica di Calcio Spezzino che continuerà una volta alla settimana fino alla fine dei campionati di ogni categoria. Ogni sette giorni sceglieremo infatti un "giocatore speciale" per categoria. Dalla Serie D alle più piccole categorie giovanili.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata" e alla fine del campionato....tante sorprese e si accenderanno le luci della ribalta!



Per le prime settimane per i campionati di Serie D e Promozione verranno scelti un giocatore per campionato, mentre con l'inizio dei campionati di I Categoria e II Categoria i campionati verranno raggruppati con la formula "Serie D + Promozione" e "I Categoria + II Categoria". Ora bando alle chance e partiamo con le prime due proclamazioni.



Serie D



CHERIF DIALLO' (FEZZANESE)

Il centravanti liberiano sta letteralmente trascinando i ragazzi di mister Sabatini. Due gol in tre partite in campionato per il classe '97 che domenica scorsa contro il Ligorna ha segnato con un bel destro al volo nel cuore dell'area sfruttando un cross dalla destra. Letteralmente devastante quando parte in progressione. Oltre alla rete decisiva con il Ligorna, anche quella da tre punti con il Casale e il rigore conquistato contro la Sanremese.





Promozione



MARIO VERONA (COLLI ORTONOVO)

Dopo il brutto infortunio che ne ha condizionato tutta la scorsa stagione questa deve essere la stagione del rilancio per il bomber rossoblu che, rimasto orfano del "gemello" Rosati, si caricherà sulle spalle il peso dell'attacco ortonovese. Un peso che non sembra patire dato la prestazione maiuscola alla prima giornata di campionato con tanto di doppietta in casa del Valdivara 5 Terre per il poker della squadra di mister Paolo Cucurnia.