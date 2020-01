Top Player Locanda Alinò, per Figoli una prestazione da "tuttocampista"

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. Andiamo quindi a scoprire chi si è fatto notare tra I e II Categoria lo scorso week - end.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Prima Categoria



BETTANIN (Intercomunale Beverino)

Il bianco azzurro si conferma in stato di grazia in questa stagione e mette a segno l'ennesima doppietta anche contro il Borgo Foce Magra A.F. Sulla prima realizzazione stoppa il pallone di petto e insacca con una bordata, sul secondo gol scatta sul filo del fuorigioco sfruttando una verticalizzazione di Crafa e sancisce il definitivo 2 - 2. Doppia cifra in quanto a reti segnate in stagione raggiunta, a meno tre centri dal capocannoniere Barattini. Capocannoniere che viene invece staccato di uno in questa speciale classifica con la terza preferenza stagionale.



SECONDA CATEGORIA



FEDERICO FIGOLI (Santerenzina)

Il rosso centrocampista dei bianco verdi finalmente parte dal 1' minuto e trascina la sua squadra alla grande vittoria contro il Brugnato capolista che finora non era mai stato sconfitto in campionato. Sua la splendida rete che apre la strada al successo santerenzino: ricevuta palla sulla trequarti di centrocampo si accentra saltando due uomini ed esplode un gran destro che si va ad insaccare all'incrocio dei pali imparabile per il portiere dei "cinghiali". Veramente un gran gol. Gioca da "tuttocampista" esprimendosi bene in fase di non possesso palla per poi ripartire in attacco servendo assist o andando alla conclusione quando in possesso della sfera. Grande prestazione.



CLASSIFICA



BATTANIN (INTERCOMUNALE BEVERINO) 3

BARATTINI (TARROS SARZANESE) 2

NUNEZ GOMEZ (VEZZANO) 1

BEVERINOTTI M. (BRUGNATO) 1

PALAGI (INTERCOMUNALE BEVERINO) 1

CHILOSI (BOLANESE) 1

RAGONESI (SARZANA 1906) 1

DELLA PINA (FOLLO SAN MARTINO) 1

PIASTRA (MAROLACQUASANTA) 1

GIORGI (SANTERENZINA) 1

PORQUEDDU (MAROLACQUASANTA) 1

BLANDINI (LUNI CALCIO) 1

AUSILI (TARROS SARZANESE) 1

CONTI (POLISPORTIVA MADONNETTA) 1

FRANZONI (ANTICA LUNI) 1

TEDESCO (RICCO' LE RONDINI) 1

CUPINI (MAMAS GIOVANI) 1

FIGOLI (SANTERENZINA) 1



G.L.