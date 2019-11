Top Player Locanda Alinò, esordio da incorniciare per Tivegna

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. La scelta questa settimana riguardava i campionati di Serie D e Promozione.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Serie D



ERICK TIVEGNA (Fezzanese)

Esordio da titolare in Serie D da incorniciare per il classe 2001 che risulta determinante per la vittoria dei "Verdi" contro la Lavagnese. Il giovane attaccante spezzino sblocca il match quando non è trascorso neanche un minuto sul cronometro dell'arbitro. Ricevuta palla da Grasselli si smarca con un bel movimento e scarica un potente mancino che tocca la base del palo, la schiena del portiere ospite e si insacca in rete. In seguito una partita in cui si mette in mostra con alcune ottime giocate.



Promozione



DAVIDE LUNGHI (Cadimare)

Il centrocampista goleador del Cadimare è in un momento di forma stratosferico. Doppietta decisiva contro il Bogliasco con due perfetti calci di punizione. Sale a quota 7 reti in stagione, vice capocannoniere alle spalle di Mosto del Real Fieschi a quota 10 dopo la tripletta al Valdivara, ma soprattutto spedisce in testa da sola la sua squadra nel Girone B di Promozione.



CLASSIFICA



CHERIF DIALLO' (FEZZANESE) 1

MARIO VERONA (COLLI ORTONOVO) 1

ANTONIO NACLERIO (VALDIVARA 5 TERRE) 1

LUCA CORVI (FORZA E CORAGGIO) 1

ANDREA ADDIEGO MOBILIO (FEZZANESE) 1

ANDREA BECCI (CANALETTO SEPOR) 1

MARCO CUPINI (CADIMARE) 1

PIER FRANCESCO GRECI (FEZZANESE) 1

ALESSANDRO BERTAGNA (CADIMARE) 1

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE) 1

ESPOSITO GIUSEPPE (FORZA E CORAGGIO) 1

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA) 1

TIVEGNA ERICK (FEZZANESE) 1

LUNGHI DAVIDE (CADIMARE) 1