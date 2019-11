Top Player Locanda Alinò, doppiette pesanti per Palagi e Chilosi

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. Andiamo quindi a scoprire chi si è fatto notare tra I e II Categoria lo scorso week - end.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Prima Categoria



PALAGI (Intercomunale Beverino)

Il mediano bianco azzurro si traveste da bomber in una delle gare più sentite della stagione ossia il derby del "Cevasco" di San Benedetto contro i "cugini" del Riccò Le Rondini. L'ex Forza e Coraggio mette a segno una doppietta decisiva ai fini del risultato. Prima fa 2 - 2 con un magistrale calcio piazzato, infine proprio al 90° scocca l'imparabile diagonale che vale il 3 - 3 conclusivo mettendo in cassaforte pareggio e punto per mister De Biasi.



Seconda Categoria



CHILOSI (Bolanese)

Il tempo passa, ma il piede del capitano della Bolanese rimane caldissimo. Grande prova contro la Santerenzina fermata sul pareggio da una sua doppietta. Prima sigla il 2 - 2 con uno spettacolare calcio di punizione e poi è freddissimo allo scadere a realizzare il rigore del definitivo 3 - 3 consegnando un punto pesante alla squadra di mister Trivelloni.



CLASSIFICA



PALAGI (INTERCOMUNALE BEVERINO) 1

CHILOSI (BOLANESE) 1

RAGONESI (SARZANA 1906) 1

DELLA PINA (FOLLO SAN MARTINO) 1

PIASTRA (MAROLACQUASANTA) 1

GIORGI (SANTERENZINA) 1

PORQUEDDU (MAROLACQUASANTA) 1

BLANDINI (LUNI CALCIO) 1