Top Player Locanda Alinò, brilla ancora il Marolacquasanta

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. Una scelta purtroppo ristretta per via dei molti rinvii della scorsa domenica a causa dell'Allerta Meteo.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Prima Categoria



PORQUEDDU (Marolacquasanta)

Il Marola sta vivendo un momento magico e centra la terza vittoria su quattro partite disputate battendo una candidata al titolo come il Casarza Ligure. I rossoverdi passano in vantaggio grazie alla rete realizzata in apertura dal centrocampista che mette subito in discesa il match per i ragazzi di mister Fabiani. L'ex Tarros Sarzanese si disimpegna poi in mediana in una partita di grande sacrificio dando un apporto fondamentale per centrare i tre punti e salire in vetta alla classifica.



Seconda Categoria



BLANDINI (Luni Calcio)

Pur con una sola partita del campionato di II Categoria disputato non si può non sottolineare la grande prova del fantasista della Luni Calcio Blandini nella vittoria in casa del Mamas Giovani. Tre dei quattro gol realizzati dalla squadra di mister Gilli sono ad opera sua. Sblocca il match con un tiro dal limite non trattenuto, raddoppia con un colpo di testa sul cross dalla fascia e infine cala il poker ospite realizzando la tripletta personale con un tocco da opportunista in area di rigore. Cinque reti realizzate nelle prime due partite disputate in campionato.



CLASSIFICA



RAGONESI (SARZANA 1906) 1

DELLA PINA (FOLLO SAN MARTINO) 1

PIASTRA (MAROLACQUASANTA) 1

GIORGI (SANTERENZINA) 1

BLANDINI (LUNI CALCIO) 1