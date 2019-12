Top Player Locanda Alinò, Tedesco riprende la Tarros Sarzanese

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. Andiamo quindi a scoprire chi si è fatto notare tra I e II Categoria lo scorso week - end.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Prima Categoria



TEDESCO (Riccò Le Rondini)

La sua doppietta realizzata in appena tre minuti stoppa la Tarros Sarzanese e la riprende sul 2 - 2 nel sentito match del "Cevasco" di San Benedetto. Prima accorcia le distanze con un bel colpo di testa, poi firma il definitivo pari con un diagonale imparabile per Tognoni sfruttando l'assist di Dalforno. Per il bomber giallo azzurro si tratta del quinto e del sesto gol stagionali in rapida successione.



Seconda Categoria



CUPINI (Mamas Giovani)

L'esperto bomber si conferma elemento su cui i "Torelli" possono sempre aggrapparsi. Il centravanti si fa trovare pronto anche contro il Nave trascinando i suoi alla terza vittoria stagionale mettendo a segno una bella doppietta di reti. Sei gol in sette partite disputate, di cui due spezzoni, con la neo nata formazione spezzina.



CLASSIFICA



BATTANIN (INTERCOMUNALE BEVERINO) 2

NUNEZ GOMEZ (VEZZANO) 1

BEVERINOTTI M. (BRUGNATO) 1

PALAGI (INTERCOMUNALE BEVERINO) 1

CHILOSI (BOLANESE) 1

RAGONESI (SARZANA 1906) 1

DELLA PINA (FOLLO SAN MARTINO) 1

PIASTRA (MAROLACQUASANTA) 1

GIORGI (SANTERENZINA) 1

PORQUEDDU (MAROLACQUASANTA) 1

BLANDINI (LUNI CALCIO) 1

AUSILI (TARROS SARZANESE) 1

CONTI (POLISPORTIVA MADONNETTA) 1

BARATTINI (TARROS SARZANESE) 1

FRANZONI (ANTICA LUNI) 1

TEDESCO (RICCO' LE RONDINI) 1

CUPINI (MAMAS GIOVANI) 1



G.L.