Top Player Locanda Alinò, Sow per la prima volta dell'Atletico Lunezia

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. Andiamo quindi a scoprire chi si è fatto notare tra I e II Categoria lo scorso week - end.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Prima Categoria



SBARDELLA (Tarros Sarzanese)

La mente che arma il braccio...è lui con le sue giocate a fornire assist ai compagni nell'incredibile 8 - 0 inflitto al San Lazzaro Lunense nel secondo derby di Sarzana. Ben cinque gli assist sciorinati per mandare i compagni e una rete da lui stesso realizzata. La sua miglior prova da quando veste la maglia rossonera.



SECONDA CATEGORIA



SOW (Atletico Lunezia)

Incredibile doppietta per l'attaccante ex Don Bosco Spezia B che vale la prima vittoria e i primi punti stagionali per il fanalino di coda del torneo di II Categoria della Spezia. Una doppietta che assume ancora più valore se si pensa che è stata realizzata contro una squadra quotata e in forma come l'Antica Luni candidata al salto di categoria. Partita sbloccata negli ultimi minuti, una manciata di giri di lancette dopo eccolo freddo presentarsi sul dischetto del rigore e chiudere ogni discorso.



CLASSIFICA



BATTANIN (INTERCOMUNALE BEVERINO) 3

BARATTINI (TARROS SARZANESE) 2

NUNEZ GOMEZ (VEZZANO) 1

BEVERINOTTI M. (BRUGNATO) 1

PALAGI (INTERCOMUNALE BEVERINO) 1

CHILOSI (BOLANESE) 1

RAGONESI (SARZANA 1906) 1

DELLA PINA (FOLLO SAN MARTINO) 1

PIASTRA (MAROLACQUASANTA) 1

GIORGI (SANTERENZINA) 1

PORQUEDDU (MAROLACQUASANTA) 1

BLANDINI (LUNI CALCIO) 1

AUSILI (TARROS SARZANESE) 1

CONTI (POLISPORTIVA MADONNETTA) 1

FRANZONI (ANTICA LUNI) 1

TEDESCO (RICCO' LE RONDINI) 1

CUPINI (MAMAS GIOVANI) 1

FIGOLI (SANTERENZINA) 1

SBARDELLA (TARROS SARZANESE) 1

SOW (ATLETICO LUNEZIA) 1



G.L.