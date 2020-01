Top Player Locanda Alinò: Saporiti, il primo gol non si scorda mai

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. La scelta questa settimana riguardava i campionati di Serie D e Promozione.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Serie D



SAPORITI EDOARDO (Fezzanese)

Grande prestazione per il giovane fantasista classe 2001 della Fezzanese al secondo campionato in Prima Squadra. L'ex aquilotto trova la rete della vittoria contro la corazzata Sanremese facendosi trovare pronto a centro area su una punizione laterale calciata da Baudi e colpendo al volo in "estirada" mandando il pallone all'incrocio dei pali imparabile per Caruso. Gioca una partita di sacrificio ripiegando sempre a dare manforte ai compagni di centrocampo nei momenti della gara in cui c'è da soffrire per la pressione dello squadrone matuziano.





Promozione



CAMPIGLI MATTEO (Don Bosco Spezia)

Il giovane difensore lanciato da mister Tornar in Prima Squadra sta rispondendo molto positivamente. Ottima la sua prestazione contro l'arcigno e agguerrito Marassi. In fase difensiva limita gli attaccanti avversari, in fase offensiva trova la preziosa rete che dà il pareggio ai salesiani. In forte crescita.



CLASSIFICA



LUCA CORVI (FORZA E CORAGGIO) 2

MARIO VERONA (COLLI ORTONOVO) 1

CHERIF DIALLO' (FEZZANESE) 1

ANTONIO NACLERIO (VALDIVARA 5 TERRE) 1

ANDREA ADDIEGO MOBILIO (FEZZANESE) 1

ANDREA BECCI (CANALETTO SEPOR) 1

MARCO CUPINI (CADIMARE) 1

PIER FRANCESCO GRECI (FEZZANESE) 1

ALESSANDRO BERTAGNA (CADIMARE) 1

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE) 1

ESPOSITO GIUSEPPE (FORZA E CORAGGIO) 1

NICOLINI ANDREA (DON BOSCO SPEZIA) 1

TIVEGNA ERICK (FEZZANESE) 1

LUNGHI DAVIDE (CADIMARE) 1

ALVISI RICCARDO (FORZA E CORAGGIO) 1

BRUZZI ELIA (FEZZANESE) 1

SARTI SIMONE (CADIMARE) 1

ANTONIO PANNONE (DON BOSCO SPEZIA) 1

SAPORITI EDOARDO (FEZZANESE) 1

CAMPIGLI MATTEO (DON BOSCO SPEZIA) 1



G.L.