Top Player Locanda Alinò, Giuseppe Esposito entra e manda in testa la Forza e Coraggio

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. La scelta questa settimana riguardava i campionati di Serie D e Promozione.



Come essere scelto in questa speciale classifica? La Redazione sceglierà in base alla prestazione fornita, o a un gol realizzato, una parata, o un gesto di rilevanza fosse anche di fair play, o qualsiasi altro particolare che lo renda il migliore di quella settimana.



Volete aiutare un vostro calciatore/amico a entrare in questa classifica? Descriveteci il gesto che ritenete rilevante e la partita in cui è stato compiuto con una mail a calciospezzino@cittadellaspezia.com



Il giocatore selezionato entrerà a far parte della lista dei ""Top Player di Giornata". Basterà entrare in classifica anche una sola volta per partecipare alla Gran Finale con Calcio Spezzino.



Serie D



ZAVATTO MATTEO (Fezzanese)

Grossa prestazione a livello difensivo del centrale dei "Verdi". Il giocatore mette la museruola ad un attaccante pericoloso come Melandri del Chieri. L'ex Parma nelle ultime quattro giornate aveva segnato cinque reti, ma al "Luperi" resta a bocca asciutta. L'ex Primavera dell'Empoli infonde sicurezza a tutto il reparto che non soffre l'attacco della corazzata di mister Morgia nonostante l'assenza di capitan De Martino.



Promozione



GIUSEPPE ESPOSITO (Forza e Coraggio)

L'attaccante parte in panchina nella sfida contro il Canaletto. Entrato nella ripresa conquista la punizione che lui stesso trasforma nel gol vittoria. Un successo importantissimo per i graziotti che si lasciano alle spalle il "Derby della Costa" e tornano in vetta solitaria al Girone B di Promozione.





CLASSIFICA



CHERIF DIALLO' (FEZZANESE) 1

MARIO VERONA (COLLI ORTONOVO) 1

ANTONIO NACLERIO (VALDIVARA 5 TERRE) 1

LUCA CORVI (FORZA E CORAGGIO) 1

ANDREA ADDIEGO MOBILIO (FEZZANESE) 1

ANDREA BECCI (CANALETTO SEPOR) 1

MARCO CUPINI (CADIMARE) 1

PIER FRANCESCO GRECI (FEZZANESE) 1

ALESSANDRO BERTAGNA (CADIMARE) 1

ZAVATTO MATTEO (FEZZANESE) 1

ESPOSITO GIUSEPPE (FORZA E CORAGGIO)