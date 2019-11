Top Player Locanda Alinò, Bettanin stende la Tarros

La Spezia - Nuovo appuntamento con la rubrica a cadenza settimanale di Calcio Spezzino. Andiamo quindi a scoprire chi si è fatto notare tra I e II Categoria lo scorso week - end.



Prima Categoria



BETTANIN (Intercomunale Beverino)

Sette giorni dopo Palagi è ancora un giocatore dell'Intercomunale Beverino a prendersi il premio di "Top Player Locanda Alinò". Il centravanti Mattia Bettanin realizza infatti il gol decisivo dei bianco azzurri che battono la quotata Tarros Sarzanese e si issano nelle zone nobili della classifica.



Seconda Categoria



BEVERINOTTI MANUEL (Brugnato)

Continua a stupire il Brugnato neo nata formazione di II Categoria. Nella netta vittoria, mai in discussione, della squadra di Tesconi sul Ceparana brilla in particolar modo l'attaccante Manuele Beverinotti che realizza una bella doppietta mettendo subito in discesa il match contro i rossoneri per i "cinghiali".



