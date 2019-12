Top 11, una difesa di bomber per mister Fanan

La Spezia - Come ogni martedì eccoci a svelare la TOP 11 dei migliori del week - end selezionata da Calcio Spezzino.



A difesa dei pali oggi schieriamo BLANDI decisivo con almeno tre parate importanti per il pareggio del Colli Ortonovo in casa del Magra Azzurri. Nel primo tempo disinnesca una conclusione di Atzeni, nella ripresa sale in cattedra con un importante doppio difficile intervento con deviazione in angolo su Atzeni prima e Parra poi. Nel finale di partita devia ancora un siluro di Atzeni e un'insidiosa punizione di Del Padrone.



Difesa di goleador quest'oggi e cominciamo proprio con CASASSA che bagna il rientro in campo dopo l'infortunio siglando il gol del pareggio per il Magra Azzurri con un tap - in su respinta di Blandi su precedente punizione di Del Padrone. Assieme a lui ecco DAVIDE MOZZACHIODI con il centrale del Levanto Calcio autore del gol del vantaggio grazie ad un perentorio colpo di testa su azione d'angolo contro un Bogliasco che fino a quel momento aveva tenuto meglio il campo. Terzetto difensivo che si completa con BECCI. Il centrale del Canaletto Sepor sblocca il sentito derby con il Don Bosco Spezia con una perentoria incornata e spedisce i "canarini" al terzo posto in classifica.



Passando al reparto mediano centralmente ritroviamo un altro giocatore del Levanto Calcio. Si tratta di BARILARI che, entrato nel secondo tempo, sigilla la pratica Bogliasco realizzando una splendida rete in semi rovesciata su assist di Nicora che vale il raddoppio per il definitivo 2 - 0 rivierasco. Al suo fianco troviamo il mediano AUSILI della Tarros Sarzanese. Lavoro oscuro e un gol pesantissimo, quello della vittoria contro l'ex capolista Marolacquasanta. Il centrocampista risolve una mischia e spedisce in vetta la squadra di Fanan. Corsia di sinistra per il giovane fantasista del Follo San Martino DELLA PINA. Il giocatore sblocca il difficile match in casa dell'Intercomunale Beverino con un perfetto calcio piazzato aprendo al grande tris della squadra di mister Cervia. Completa la mediana sulla corsia destra MORA della Castelnovese la cui rete contro l'Arcola Garibaldina sancisce la vittoria nello scontro diretto per la salvezza a favore dei gialloneri di Cozzani.



Maglia da centravanti per CORVI. Il bomber della Forza e Coraggio mette da parte le tante voci di mercato che lo riguardano e sigla il gol decisivo per la vittoria in casa della Sammargheritese sfruttando l'assist di Alvisi. Una gara in cui nella ripresa si sacrifica anche in copertura durante il forcing "orange" per poi affondare in ripartenza. Insieme a lui ecco MAGGIALI del San Lazzaro Lunense che pareggia i conti in casa del Riccò Le Rondini aprendo la grande rimonta della squadra di Biavati che sbanca il difficile terreno di gioco di San Benedetto. Tridente completato da NICOLA CONTI che nel ritorno alla vittoria della Polisportiva Madonnetta realizza addirittura una bella tripletta di reti portandosi a casa il pallone della sfida in casa del Calcio Nave.



Affidiamo la panchina della Top 11 di questa settimana a mister FANAN. Due vittorie fondamentali le ultime due messe a referto dai rossoneri di Sarzana, soprattutto quella di questa domenica nello scontro da grande ex di turno nella sfida in casa del "suo" Marolacquasanta ex capolista. Sei punti che permettono alla Tarros di guardare tutti dall'alto nella classifica del campionato di I Categoria. Inoltre giocando quasi sempre con ben quattro classe 2001 prodotti del vivaio tra i titolari come successo al "Tanca" contro i rosso verdi.