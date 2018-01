Top 11, un quartetto di difesa molto giovane

Bertagna è una sicurezza, Bastianelli campione d'inverno. Musetti realizza sempre gol pesanti per l'Antica Luni. Figaia super per la Castelnovese. Il classe '97 della Fezzanese Lorenzini letteralmente scatenato

La Spezia - Dopo qualche settimana di assenza torna la TOP 11 dei migliori dello scorso week - end selezionata da Calcio Spezzino. In una giornata in cui tanti portieri si sono distinti, ad esempio un ottimo Luciani o il neo acquisto Maccabruni del Ceparana o ancora Neri del San Lazzaro, premiamo BERTAGNA EDOARDO che con le sue parate decisive permette al Canaletto di battere il Ceparana e laurearsi Campione d'Inverno. Due veri e propri miracoli li compie ad inizio partita deviando un gran tiro di Cherif Diallo presentatosi a tu per tu e poi evitando il pareggio rossonero su tiro a botta sicura di Ricciardi servito dallo scatenato Cherif Diallo. Grande prova davvero quella dell'estremo canarino come quella del terzino compagno di squadra DI MOISE'. Il classe '98 si fa tutta la corsia senza sosta riuscendo a disimpegnarsi al meglio in entrambe le fasi. Giocatore in grande crescita nell'ultimo periodo. Sulla corsia mancina della nostra difesa a quattro ecco BISELLI del Sarzana 1906 autentico mattatore nella vittoria contro il Vezzano. Entra in tutte e tre le reti prima servendo a Rolla l'assist per l'1 - 0, poi pareggiando lui stesso i conti con il colpo di testa vincente per il 2 - 2 e infine procurandosi il rigore trasformato poi nel gol vittoria da Peigottu. Al centro troviamo il classe '97 del Colli Ortonovo SACCHELLI che impatta il risultato per le "Fenici" contro il temibile Little Club G. Mora con una grandissima rete: sull'assist di Rosati stop di petto e botta al volo che vale il pareggio. Più che un difensore sembrava un centravanti... Giovanissima difesa odierna completata dal classe '99 MILONE migliore in campo per la Forza e Coraggio nella pareggio contro il Rivasamba. Arrivato in prestito dalla Fezzanese il neo rossobianco offre una prestazione di grande livello giocando senza paura e limitando un giocatore di spessore quale Foppiano. Mette in campo tranquillità e cattiveria agonistica davvero rare per un fuoriquota. Dopo 5' la traversa gli nega la gioia di quello che sarebbe stato il gol della Domenica con una conclusione pazzesca dalla distanza. Nel nostro 4 - 2 - 3 - 1 davanti alla difesa ecco l'uomo dai gol pesanti per l'Antica Luni. Stiamo parlando del centrocampista MUSETTI che sblocca il big match contro la capolista Arcola Garibaldina con una splendida conclusione dalla distanza. Vittoria per i gialloblu che si portano ad un solo punto proprio dalla diretta avversaria. Al suo fianco il capitano del Don Bosco Spezia FERDANI ancora ottimo interprete per i salesiani. Fa girare al meglio tutta la squadra nella netta vittoria contro il Magra Azzurri e realizza il raddoppio per la squadra di Tarasconi con una prodezza balistica dalla grande distanza su cui l'ex di turno Franceschini nulla può. Nel ruolo di trequartista premiamo DOMINICI decisivo per la Tarros Sarzanese che batte il Follo San Martino e si porta in seconda posizione. Prima realizza su ribattuta del portiere di casa Costa su precedente rigore, poi chiude i conti con una perfetta punizione. Doppietta pesante in ottica campionato. Ai suoi lati troviamo a sinistra LOMBARDINI del Real Fiumaretta che in casa del San Cipriano prima realizza il momentaneo 1 - 1, poi conclude a rete trovando la decisiva deviazione di Burdo per il gol che vale la vittoria per la sua squadra e una più tranquilla posizione di classifica. Sulla corsia di destra invece ecco il classe '97 LORENZINI della Fezzanese letteralmente scatenato in casa del Serra Riccò. Tripletta per lui con la terza rete realizzata stoppando un pallone dalla sinistra con il petto e avvitandosi in una semi rovesciata splendida e letale. A queste tre reti unisce giocate importanti andando vicino altre volte alla rete e tanti assist per i compagni di cui uno trasformato da Corvi nel gol del momentaneo 2 - 4. Completa l'undici odierno il centravanti della Castelnovese FIGAIA mattatore al "Colombo" nella vittoria giallonera contro il Beverino. Pronti via e con un gran tiro da limite sigla il vantaggio, poi sfiora per due volte il raddoppio prima facendo la barba al palo con un diagonale e poi con un colpo di testa che si perde a lato del montante di un niente. Dopo il pari bianco azzurro trova il nuovo vantaggio con un diagonale velenoso imparabile. Doppietta pesante come i tre punti per la squadra di Tenerani su un campo difficile. Affidiamo la panchina odierna a mister BASTIANELLI del Canaletto. Squadra in forte crescita la sua che dopo la vittoria nel derby con il lanciato Pegazzano che è valsa la testa la mantiene battendo nello scontro diretto un forte avversario come il Ceparana laureandosi così Campione d'Inverno al termine del girone di andata.