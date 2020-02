Top 11, un Esposito sontuoso manda in vetta la Forza e Coraggio

La Spezia - Eccoci a svelare la TOP 11 della settimana selezionata da Calcio Spezzino.



1) BROZZO (Riccò Le Rondini): Determinante per i gialloblu di mister Baudone per assicurarsi un punto contro il Sarzana 1906 al "Cevasco". Due ottimi interventi su cui nega la rete a Ragonesi, si ripete con una grande parata su incornata di Bartoli e ancora un salvataggio su Taddeucci.



2) DELLA MAGGIORA (Borgo Foce Magra A.F.): Partita difensivamente perfetta del Borgo Foce Magra A.F. che infatti subisce il momentaneo pareggio della Tarros Sarzanese su calcio di punizione. Il difensore mette anche la museruola al capocannoniere del torneo Barattini che non trova sbocchi sotto porta.



3) MOZZACHIODI (Levanto Calcio): Discorso simile anche per il centrale difensivo della squadra di mister Agata. Aveva veramente un brutto cliente da controllare ossia il capocannoniere del Girone B di Promozione Mosto già autore di 19 gol in 18 partite disputate. Questa volta il bomber bianco azzurro va letteralmente in bianco anche grazie alla gran prova del difensore spezzino.



4) QUATTROMANI (Marolacquasanta): Come è sempre è lui a dettare i giusti tempi alla manovra della squadra di mister Fabiani. Geometria e lanci precisi al servizio dei rosso verdi. Si dimostra freddissimo dal dischetto realizzando il gol vittoria contro il Pegazzano trasformando un calcio di rigore in pieno recupero concesso per atterramento di Zangani. Nel corso del match chiamava alla grande parata l'ex di turno Denevi direttamente da calcio di punizione.



5) MANUEL FIOCCHI (Riccò Le Rondini): Due salvataggi praticamente sulla linea, entrambi su Ragonesi, per l'esperto difensore che valgono come due gol. E la sua squadra si porta a casa un pareggio preziosissimo.



6) RAGONESI (Sarzana 1906): E' in forma e lo dimostra anche la terza Top 11 consecutiva. Trascina la sua squadra spronandola alla ricerca della vittoria, ma va a sbattere sul muro eretto dal Riccò Le Rondini. Quattro tentativi importati: due salvati dal portiere Brozzo, due sulla linea dal difensore Manuel Fiocchi.



7) GONZALON (Borgo Foce Magra A.F.): Si conferma acquisto invernale azzeccato il giovane esterno di mister Putti. Sblocca la contesa sul difficile campo del "Miro Luperi" di Sarzana contro la capolista Tarros Sarzanese aprendo al grande successo della sua squadra.



8) ROMITI (Magra Azzurri): Partita perfetta per il centrocampista dei "blues". Ottimo in interdizione, recupera palloni e fa ripartire il gioco. Riesce anche a sganciarsi pericolosamente al tiro trovando infatti il gol vittoria contro il sempre ostico Marassi facendosi trovare pronto alla deviazione vincente dopo una bella azione condotta dai compagni Martinelli e Atzeni.



9) MARASCO (Levanto Calcio): Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Apre le marcature in casa del Real Fieschi per una vittoria determinante in termini di classifica e salvezza per i neo promossi rivieraschi.



10) ESPOSITO (Forza e Coraggio): Prestazione sontuosa per il talentuoso factotum delle "Furie Rosse". Oggi, schierato nuovamente nelle vesti di attaccante, offre giocate di altissimo livello e trova due reti importantissime nell'economia della gara. Nel primo tempo trova la rete che permette alla Forza e Coraggio di rimettere immediatamente la gara in parità mentre nella ripresa, con un magistrale calcio piazzato, sigla il gol del 3-2 che indirizza la gara a favore dei rossobianchi.



11) RIGHETTI (Levanto Calcio): Si conferma ottimo compagno di reparto di Marasco con il quale forma un tandem offensivo pericoloso e affiatato. Suo il gol vittoria a Cogorno per battere il Real Fieschi in un delicato scontro salvezza. La sua squadra conquista così tre punti preziosissimi in ottica salvezza.



ALL. PUTTI (Borgo Foce Magra A.F.): Impresa della sua squadra che conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza andando ad espugnare il "Miro Luperi" di Sarzana battendo di misura la capolista del campionato di I Categoria Tarros Sarzanese.



