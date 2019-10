Top 11, torna la rubrica settimanale di Calcio Spezzino

La Spezia - Torna come ogni anno la TOP 11 di Calcio Spezzino che vuole premiare i migliori giocatori della scorsa domenica. Modulo 3 - 4 - 3 scelto per questa prima formazione dell'anno. A difesa dei pali, in una giornata in cui molti estremi difensori si sono distinti tra cui Pierini del Riccò Le Rondini, scegliamo il portiere classe '99 GRECI della Fezzanese. Al suo terzo campionato a difesa della porta dei "Verdi" mette in mostra miglioramenti costanti. Al "Buon Riposo" contro il Seravezza Pozzi lui non si riposa affatto anzi fa gli straordinari. Letteralmente insuperabile, dice di no nel primo tempo a Bongiorni e Granaiola. Nella ripresa miracoloso su una conclusione a botta sicura di Bortoletti e poi salva ancora con un tuffo d'istinto sul colpo di testa di Podestà. A comandare il reparto difensivo ecco invece BERTAGNA del Cadimare migliore in campo nel "Derby della Costa". Il biondo centrale giganteggia in difesa annullando chi passa dalle sue parti, comanda il reparto come un veterano e, soprattutto, riapre una partita che sembrava chiusa con un perentorio colpo di testa pareggiando la rete di Pesare e rianimando i suoi verso la grande rimonta finale che vale il primo posto solitario in classifica. Un vero lusso per la categoria. Insieme a lui ecco SALAMINA del Magra Azzurri che viene arretrato nel ruolo di terzino di difesa da mister Paolini, ma trova comunque l'occasione giusta per fare male al Real Fieschi con una rasoiata imparabile per Ghirlanda che vale la vittoria dei "blues" a Cogorno. Difesa completata da FERRARINI del Borgo Foce Magra A.F. che su assist di Goldoni porta in vantaggio i suoi contro la Tarros Sarzanese. Passando a centrocampo ecco LUNGHI del Cadimare tra i migliori nel match del "Pieroni". Idee, gioco e geometrie oltre ai consueti inserimenti nel gioco di mister Buccellato. Entra nelle due reti della sua squadra prima con una splendida apertura su Del Santo che poi crosserà per Bertagna e poi con la punizione che sbatte sul palo e Giannini trasforma in rete proprio al 90°. Al suo fianco DELLA PINA del Follo San Martino. Il giovane centrocampista arrivato quest'estate al Follo si sta imponendo come uno degli elementi più interessanti della squadra di mister Cervia. Contro il San Lazzaro Lunense mette lo zampino nelle prime due reti che spianano la strada al successo della sua squadra. Vantaggio propiziato dal suo assist direttamente su calcio d'angolo e poi la realizzazione del gol del momentaneo 2 - 0 su calcio di punizione. Corsia di destra per l'ottimo CUCCOLO migliore in campo della Forza e Coraggio. Letteralmente imprendibile sulla corsia di competenza. Quando parte palla al piede gli avversari sono costretti al fallo per fermalo. Conquista il rigore che avrebbe potuto valere lo 0 - ,2, ma che Corvi si fa parare da Simone Sarti. Corsia opposta per MARCHI scatenato contro il Marolacquasanta. Sigla su assist di Garibotti la rete della prima vittoria stagionale dei rossoverdi condannando invece il Pegazzano alla seconda sconfitta su due partite. Va vicino alla doppietta calciando prima alto e poi impegnando l'ex di turno De Nevi in una bella parata. Passando all'attacco ecco FIGAIA della Castelnovese che stupisce tutti con il blitz in casa dell'Intercomunale Beverino. Sigla il gol dello 0 - 2 e, dopo che Bettanin riapriva il match su rigore, offre a Morina il preciso assist per l'1 - 3. Insieme a lui ecco TEDESCO che, in una partita prettamente difensiva da parte del suo Riccò Le Rondini, ha il merito di trovare il guizzo vincente su calcio d'angolo siglando il gol che vale la vittoria dei suoi in casa del Sarzana 1906. Attacco completato da COSTA bomber del Canaletto Sepor che realizza una doppietta nel 4 - 1 rifilato dai "canarini" al Valdivara 5 Terre. L'attaccante sblocca dopo appena un minuto e poi fa doppietta nella ripresa salendo a quota quattro reti in stagione. Affidiamo la panchina di questa prima Top 11 della settimana a mister BUCCELLATO del Cadimare che conquista la terza vittoria consecutiva con i "Pirati" battendo nel sentitissimo "Derby della Costa" la Forza e Coraggio superandola in testa alla classifica del Girone B di Promozione.