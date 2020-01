Top 11, tanto Valdivara nella formazione della settimana

La Spezia - Eccoci a svelare la TOP 11 della settimana selezionata da Calcio Spezzino.



1) GIGANTE (Vezzano): Se dopo tre sconfitte consecutive il Vezzano torna a far punti lo deve ance al suo ottimo portiere che contro la Polisportiva Madonnetta sigilla il pareggio con almeno tre interventi decisivi sui tentativi biancorossi. Si arrende solo al calcio di rigore del bomber locale Nicola Conti.



2) FAZIO (CANALETTO): Prova difensivamente perfetta contro il Magra Azzurri a cui aggiunge la perla del gran diagonale, su invito di Poli, che vale il vantaggio contro i "Blues" aprendo alla larga vittoria della squadra di Bastianelli che vola al terzo posto in classifica.



3) DIELI (Valdivara 5 Terre): Prestazione maiuscola per il giovane centrale difensivo classe 2002 della formazione di Beverino che insieme al compagno di reparto Bologna, anch’esso 2002, reggo l’urto di marcare un bomber forte ed esperto come Mura ossia uno dei migliori attaccanti del campionato che ha sempre realizzato caterve di reti anche nella categoria superiore.



4) OLIGERI (Follo San Martino): Se l'attacco gira a mille e riesce a battere la difesa di una squadra importante come lo Sporting Club Aurora, anche la difesa ha il suo bel daffare contro l'attacco di Figone. Determinate il centrale di mister Cervia con alcune chiusure importanti e un salvataggio sulla linea quando il risultato era ancora in bilico sull'1 - 0.



5) RAGONESI (Sarzana 1906): Ancora una prestazione da incorniciare per il regista rossonero impreziosita da due reti pesantissime. Con la prima porta in vantaggio la sua squadra, con la seconda che arriva proprio al 90° sancisce il definitivo pareggio dopo l'incredibile rimonta con sorpasso subita nel derby con il San Lazzaro Lunense disputato a Fossone. Seconda presenza consecutiva in Top 11 per lui.



6) GARIBOTTI (Marolacquasanta): Bella vittoria per i ragazzi di Fabiani in casa dell'Intercomunale Beverino. L'esterno mancino d'attacco rosso verde offre un'altra bella prestazione e sblocca dopo pochissimi minuti la contesa mettendola subito in discesa per la sua squadra.



7) TETTEH (Bolanese): Partita perfetta per il giocatore di mister Trivelloni. Il predominio territoriale a centrocampo della formazione di Bolano nel big match con il Brugnato passa anche dalla sua eccelsa prova impreziosita dall'importantissimo gol vittoria che vale la vetta solitaria della classifica e il titolo di Campione d'Inverno. Seconda presenza consecutiva in Top 11 per lui.



8) RONCONI (Valdivara 5 Terre): Prestazione maiuscola per il centrocampista ex Real Fieschi che prende per mano la sua giovane squadra infondendole coraggio in un match difficile come quello in casa della Goliardicapolis, oltre a realizzare la rete del momentaneo vantaggio. Uomo ovunque e tutto cuore.



9) GIANNINI (Cadimare): Prestazione maiuscola. Rianima la sua squadra entrando all'intervallo con i suoi sotto di una rete contro il Real Fieschi. Imprendibile in progressione semina avversari come birilli, colpisce un palo, conquista un rigore e segna il gran gol del definitivo 3 - 1.



10) RUBERTO (Valdivara 5 Terre): Prestazione fatta di cuore e tanto sacrificio al servizio della giovane formazione di Priano. Lotta, corre e fa la guerra con l’intera retroguardia di casa riuscendo a realizzare proprio al 90° la rete che regala l'incredibile successo al suo Valdivara 5 Terre nella tana della Goliardicapolis.



11) TEDESCO (Riccò Le Rondini): Grande seconda frazione per il centravanti della squadra di mister Baudone che trascina i suoi compagni al pareggio in casa della temibile Caperanese. Prima vede una sua conclusione salvata sulla linea, poi proprio al 92° fissa l'incredibile 2 - 2 firmando il suo 11° centro stagionale che ne fanno il vice capocannoniere del Girone D di I Categoria.



ALL. TRIVELLONI (Bolanese): Termina il girone di andata in seconda categoria e l'allenatore arrivato quest'estate al "Bertolotti" si può fregiare del titolo di Campione d'Inverno. Grande prestazione e vittoria nello scontro al vertice con il Brugnato che vale la vetta solitaria.