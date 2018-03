Top 11, reti pesanti per Verona - Maggiore - Pannone

Flagiello sale in cattedra e continua il suo grande periodo affianco a Iaione. Yronaya primi 45' minuti con i fiocchi. Sangarè vola e para per i salesiani di Biloni. Il Cadimare presente con due tesserati dopo la grande vittoria di Recco

La Spezia - Classico appuntamento del martedì con la TOP 11 di Calcio Spezzino. A difesa dei pali schieriamo il promettente SANGARE' estremo difensore del Don Bosco Spezia B che con alcuni interventi importanti permette alla sua squadra di ottenere il pareggio contro la Santerenzina. Ad inizio ripresa miracoloso intervento su fendente dal limite di Orsoni, poco dopo si ripete sul colpo di testa del giovane classe '99 Frione da distanza ravvicinata. Solo un gol meraviglioso in rovesciata di Orsoni consente agli ospiti di superare il portiere di mister Biloni. A guidare il pacchetto difensivo tutta l'esperienza di FIOCCHI che con un calcio di punizione ottiene il pareggio nel finale per il suo Ceparana nel match in casa del San Lazzaro Lunense. E proprio dalla squadra di Fregosi arriva l'altro centrale difensivo che è ROBERTO BUFFONI abile a risolvere una mischia e portare in vantaggio i suoi in chiusura di prima frazione. C'è ovviamente spazio anche per il terzino classe '99 del Valdivara 5 Terre YRONAYA che al rientro dopo un lungo infortunio disputa una grande prova nel primo tempo del derby contro la Fezzanese. Le sue scorribande sulla corsia di destra mettono in difficoltà gli ospiti e poi conquista il calcio di rigore con un gran numero andando via in tunnel all'avversario che poi lo atterra fallosamente. Difesa completata da GAMBINO che schierato nella difesa a tre del Colli Ortonovo in pratica annulla il forte attaccante dei "draghetti" Rosati. Si disimpegna in alcune chiusure importanti in situazioni difficili: prova praticamente impeccabile. Passando a centrocampo mediana affidata a IAIONE MARCO del Rebocco vittorioso in casa del Follo San Martino. Realizza un gran bel gol per il finale di 0 - 3 quando sul cross di Balsano con una semirovesciata al volo insacca alle spalle del portiere avversario. Durante il match si rivela come vera e propria diga insormontabile a protezione della difesa di mister Carrodano. Cabina di regia ad appannaggio di FLAGIELLO del Don Bosco Spezia. Il centrocampista salesiano è in netta crescita di prestazioni e lo dimostra anche nella bella vittoria ottenuta contro la Forza e Coraggio. Giocate importanti al servizio della squadra, colpisce un palo con un bel tiro a girare, chiama al miracolo Mozzachiodi direttamente su piazzato e poi infila il punto della sicurezza dimostrandosi freddissimo a tu per tu con il portiere avversario. Passando all'attacco centravanti ecco VERONA bomber del Colli Ortonovo che dopo una prima frazione "sonnacchiosa" si sveglia nella ripresa decidendo il big match contro l'Angelo Baiardo. Rete del vantaggio stoppando il pallone di petto e girandosi in un fazzoletto prima di scoccare una bordata che si insacca imparabile al sette. Al 90° sigla il gol vittoria finalizzando un'azione corale rifinita dall'inserimento di Rosati che scarica all'indietro per il compagno che conclude di potenza dal dischetto mandando all'angolino. In pieno recupero un infortunio al ginocchio fa temere per il suo finale di stagione. Sulla trequarti centralmente premiamo la grande prova offerta da MAGGIORE della Fezzanese nel derby in casa della sua ex squadra Valdivara 5 Terre. Tre reti che consentono alla squadra di Sabatini di portare a casa la vittoria ribaltando lo svantaggio del primo tempo. Prima marcatura con un piatto destro al volo su centro di Lunghi dopo gran palla di Baudi, raddoppio due minuti dopo con un destro a giro da posizione defilata su assist illuminante sempre di capitan Baudi. Il tris e suo 14° centro stagionale con una staffilata incredibile dopo servizio di Cargioli che si va ad incastonare all'incrocio dei pali imparabile. Corsia di sinistra per ROSSETTI con l'attaccante esterno del Cadimare che entrato a gara in corsa con la sua freschezza decide il delicato match in casa di una "big" come il Golfo Paradiso Prorecco Camogli. L'attaccante ruba palla a due difensori che si ostacolano e si invola verso la porta di Cellerino che è poi freddissimo a battere facendo esplodere la gioia dei "Pirati" per una grande vittoria. Corsia opposta per PANNONE del Don Bosco Spezia che segna un'altra doppietta importante e consente alla sua squadra di battere la Forza e Coraggio nel derby centrando una vittoria fondamentale. Prima devia da sottomisura il tiro - cross di Nicolini, poi riporta in vantaggio i suoi scattando in profondità, saltando il diretto marcatore e scarica un potente tiro imparabile. Chiudiamo con il mister e questa settimana premiamo BUCCELLATO del Cadimare con i "Pirati" che ottengono una grande vittoria in casa della seconda in classifica. La sua squadra domina creando almeno cinque o sei occasioni da rete pulite e soffrendo pochissimo gli avversari, tre punti meritatissimi.