Top 11, il solito Bettanin in avanti con Saporiti e l'arma letale dell'Antica Luni

La Spezia - Torna come ogni mercoledì la TOP 11 dei migliori della scorsa domenica selezionata da Calcio Spezzino.



A difesa dei pali selezioniamo il portiere della Forza e Coraggio MOZZACHIODI grande protagonista della vittoria graziotta in casa della quotata Goliardicapolis. Dopo il doppio vantaggio della squadra di Gatti il portierone abbassa la saracinesca e Lara tutto il parabile anche quando i suoi rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Stella.



Passando alla difesa schieriamo oggi un 4 - 3 - 3 che vede sulla corsia di sinistra MENDY della Bolanese che apre il poker al Mamas Giovani con un perentorio colpo di testa. Una vittoria che permette alla squadra di Trivelloni di salire in vetta alla classifica del torneo di II Categoria affiancando il Brugnato. Corsia opposta per CASSASSA che sblocca il delicato match salvezza del Magra Azzurri in casa del Little Club James. Una vittoria fondamentale per la squadra di Paolini che si chiuderà con un ottimo poker di reti. Centrali di difesa l’accoppiata AGRIFOGLI - BERTANO. Il centrale dell’Arcola Garibaldina mette a segno il gol del vantaggio che spiana la strada alla squadra di Locori al successo in casa del San Lazzaro Lunense, seconda vittoria della compagine del presidente Fresta in stagione che riapre la lotta alla salvezza. Al suo fianco il pari ruolo del Vecchio Levanto che, insieme ai suoi compagni, gioca una partita difensivamente perfetta imbrigliando l'ex capolista Cadimare e costringendola ad accontentarsi di un pareggio a reti bianche.



Passando a centrocampo davanti alla difesa ecco DE MARTINO, prestazione "monstre" del capitano della Fezzanese che spostato per emergenza nel cerchio di centrocampo scherma la retroguardia di mister Sabatini, recupera palloni, vince tutti i contrasti aerei e gioca una prova generosissima sfiorando anche la rete del raddoppio. Mezzala sinistra FIGOLI della Santerenzina. Il rosso centrocampista dei bianco verdi finalmente parte dal 1' minuto e trascina la sua squadra alla grande vittoria contro il Brugnato capolista che finora non era mai stato sconfitto in campionato. Sua la splendida rete che apre la strada al successo santerenzino: ricevuta palla sulla trequarti di centrocampo si accentra saltando due uomini ed esplode un gran destro che si va ad insaccare all'incrocio dei pali imparabile per il portiere dei "cinghiali". Veramente un gran gol. Mezzala destra a completare la mediana ecco l'esordiente con la maglia del Follo San Martino FERDANI che lascia subito il segno con il gol del raddoppio in casa del Riccò Le Rondini. Netta vittoria per la squadra di Cervia che si rilancia alla grande portandosi ad un solo punto dalla capolista Caperanese, campionato più che mai vivo e la squadra di Follo è in prima fila per aggiudicarselo.



Maglia da centravanti per BETTANIN dell'Intercomunale Beverino. Ancora una doppietta per il bomber bianco azzurro che prima stoppa il pallone di petto e realizza con una bordata e poi scatta sul filo del fuorigioco su verticalizzazione di Crafa e sancisce il definitivo 2 - 2 con il Borgo Foce Magra A.F. arrivando in doppia cifra quanto a reti segnate in stagione, a tre centri dal capocannoniere Barattini. Maglia N°10 affidata al giovane classe 2001 SAPORITI della Fezzanese. E' il suo guizzo a decidere il successo della squadra di Sabatini sulla corazzata Sanremese: un destro al volo di giustezza all'incrocio dei pali dal cuore dell'area in "estirada" dopo il pallone mancato da De Julis su punizione dalla destra di Baudi. Gioca una partita di grande sostanza sacrificandosi con molti ripiegamenti difensivi dando una grossa mano al centrocampo nei momenti di sofferenza del match. Tridente completato dall'arma letale dell'Antica Luni FRANZONI. Ennesima doppietta per il bomber della II Categoria che decide il derby con la Luni Calcio permettendo ai ragazzi di Vatteroni di accorciare dalla vetta e a lui di portarsi a ben 14 reti in campionato.



Affidiamo la panchina odierna a mister GATTI della Forza e Coraggio. La sua squadra offre una prestazione brillante e ottiene una grande vittoria in casa della Goliardicapolis. Tre punti che valgono il primato in classifica. Prima i graziotti si portano velocemente sul doppio vantaggio indirizzando la gara, poi sanno soffrire e difendersi dal ritorno dei ragazzi di Dagnino anche quando si troveranno in inferiorità numerica per l'espulsione di Stella.