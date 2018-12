Top 11, il "Mago" Baudi incontenibile ritrova il "Cigno" Maggiore

Attacco completato da Riccardo Russo che mette a segno un gol pesantissimo per il Pegazzano. Per il giovane Fiorito parate importanti. Zavatto della Fezzanese e Ponte alla prima con la F&C sicurezze in difesa. Per Villa e Guglielmone gol pesanti

La Spezia - Ecco tornare come ogni settimana la TOP 11 di Calcio Spezzino. Iniziamo dal portiere premiando il giovane FIORITO che si distingue con ottime parate per il suo Don Bosco Spezia nel match contro la Forza e Coraggio. Nel primo tempo da sottolineare una grande deviazione a tu per tu con Drovandi e un vero e proprio miracolo su Cuccolo che calciava a botta sicura. Difesa guidata dall'ottimo ZAVATTO della Fezzanese che guida al meglio la retroguardia dei "Verdi" che in pratica non subiscono un tiro in porta nel match del ritorno alla vittoria contro la Pro Dronero. Il difensore si leva anche lo sfizio di segnare il momentaneo gol del 4 - 0 con un perfetto colpo di testa su angolo di Baudi, per lui è la terza rete stagionale. Al suo fianco un ottimo PONTE che, all'esordio in maglia graziotta, si presenta con una prova ordinata e d'esperienza: nella ripresa, con l'uscita di Giordano, si ritrova a gestire una difesa giovane e "improvvisata" e lo fa al meglio. Difesa completata da PASSAGLIA dell'Arcola Garibaldina che sblocca il match contro l'Olimpia Piana Battolla con un perfetto colpo di testa dopo aver sfiorato in precedenza già la rete. Una vittoria che vale il titolo di Campione d'Inverno per i granata di Pedretti e l'ulteriore allungo in classifica a +8. Passando a centrocampo ecco in mediana MATTEO VILLA del Follo San Martino. Gol pesantissimo il suo, il quinto della stagione grazie ad una botta dal limite, che vale la vittoria in casa del Levanto in uno scontro diretto e il titolo di Campione d'Inverno con un turno d'anticipo mantenendo i suoi a +4 dalla prima inseguitrice Pegazzano. Al suo fianco il giovane GUGLIELMONE della Tarros Sarzanese il cui gol in casa del Rebocco vale la quarta vittoria consecutiva per la squadra di Fanan che sembra essersi rigenerata dopo un avvio di stagione veramente difficile. Fascia destra per BORRIELLO dell'Intercomunale Beverino che realizza una doppietta nella seconda vittoria consecutiva della sua squadra che batte in rimonta la Polisportiva Romito e l'aggancia in settima piazza. Completa il reparto mediano ROMITI del Magra Azzurri autore di una prova di grande sostanza nella vittoria in casa del Colli Ortonovo. Per lui anche il gol del raddoppio con un perfetto inserimento vincente a seguito di una ripartenza micidiale dei "blues". Un gol che chiude in anticipo la sfida di Castelnuovo Magra. Passando all'attacco premiamo il decisivo gol di RICCARDO RUSSO del Pegazzano. La squadra bianconera subisce un'incredibile rimonta da parte dell'Antica Luni da 3 - 0 a 3 - 3, ma in pieno recupero la sesta rete dell'attaccante bianconero vale la vittoria che fa rimanere la squadra a -4 dalla vetta. Maglia N°10 ad appannaggio di un incontenibile BAUDI. Il "Mago ruba letteralmente la scena contro la Pro Dronero. Sblocca il risultato con una conclusione che, deviata, spiazza imparabilmente il portiere Circio, cala il tris e sua personale doppietta con una prodezza balistica dalla distanza incastrando il pallone all'incrocio dei pali. Offre poi due assist per i gol di Zavatto e Cherif Diallò entrando di fatto in quattro delle cinque reti fezzanotte. Il capitano della Fezzanese sale a quota 8 reti in campionato e 10 in stagione. Completa l'attacco odierno MAGGIORE del Cadimare con il "Cigno" tra i migliori in campo nella vittoria in casa del Canaletto. Favorisce il vantaggio siglato da Samuele Agrifogli, segna la classica rete da ex andando vicino più volte alla doppietta personale. Affidiamo la panchina odierna a mister LORENZO PLICANTI del Follo San Martino che va a vincere in casa del Levanto Calcio in un'importante scontro diretto per il vertice della classifica laureandosi Campione d'Inverno con un turno d'anticipo sulla fine del girone di andata.