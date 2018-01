Top 11, i giovani Abiola e Ironoaya al debutto nella formazione dei migliori

Grande prova contro il Rapallo dei due giovani nigeriani. Zavatto uomo partita per la Fezzanese. Il portiere blinda la porta contro gli ex compagni. Il "Sicario" da tre. Lorenzini manna per le "Fenici"

La Spezia - Questa settimana a difesa dei pali della TOP 11 selezionata con i migliori dello scorso week - end da Calcio Spezzino troviamo il portiere del Rebocco USSI. Da ex di turno sbarra la strada agli ex compagni del Levanto Calcio permettendo alla sua squadra di trionfare al "Raso Scaramuccia". Da segnalare nel contesto di un'ottima prova le parate su Righetti, il doppio intervento in rapida successione su Sassarini e Nicora e ancora due parate nel finale sul neo entrato Luca Bagnasco. Difesa guidata dal forte centrale classe '95 ZAVATTO della Fezzanese. E' lui il migliore in campo nella vittoria contro il Pietra Ligure guidando al meglio una difesa giovanissima composta, oltre a lui, da tre classe '97 ed un classe '98. Lascia le briciole a Zunino e Anselmo, riesce anche a impostare il gioco e poi realizza il gol decisivo con un perentorio colpo di testa che si insacca all'incrocio dei pali imparabile per Tufano e che vale la sua terza rete stagionale. Al suo fianco un grande ex della maglia "Verde" come FIOCCHI. L'esperto centrale difensivo del Ceparana offre un'ottima prestazione contro i veloci attaccanti del temibile Sporting Club Aurora e poi ha il merito di realizzare con estrema freddezza il calcio di rigore, primo assegnato alla squadra di Strata in questa stagione, che consente ai rossoneri di portarsi a casa l'intera posta in palio. Nella nostra retroguardia compare anche VANOLI difensore del Marolacquasanta che impone il pareggio interno alla Tarros Sarzanese. Per il difensore di Calise seconda grande prestazione dopo quella offerta sette giorni prima in casa dell'Aurora. Posizionatosi sul centro sinistra della difesa a tre rossoverde è sempre preciso e puntuale nelle chiusure su due elementi del calibro dell'ex di turno Piastra e di Tedeschi. Difesa del nostro 4 - 2 - 3 - 1 odierno completata da IRONOAYA difensore nigeriano classe '99 del Valdivara 5 Terre. Nato centrale difensivo si sta adattando, anche grazie alla caratteristiche atletiche, al ruolo di terzino destro. Impreziosisce la sua partita con il perentorio colpo di testa con cui realizza il momentaneo 2 - 1 in favore dell'undici di mister Fanan. Ad agire davanti alla difesa due mastini come PALAGI e VILLA. Il capitano della Forza e Coraggio offre una prestazione di qualità, ma soprattutto di quantità. Nel vittorioso derby contro il Real Fiumaretta recupera un'infinità di palloni e sbroglia alcune occasioni potenzialmente pericolose. Mette in campo tutta la sua intelligenza tattica e la sua esperienza gestendo alla grande il centrocampo rossobianco. Il capitano del Follo San Martino fa valere la sua grinta e la sua forza fisica contro il Monterosso in un match in cui la squadra di Lorenzo Plicanti conquista tre punti importantissimi nella corsa salvezza. Mette subito in discesa la contesa per i suoi con il colpo di testa vincente su cross di Bonelli. Passando ai tre dietro al centravanti sulla corsia di destra premiamo NICOLA LORENZINI classe '96 decisivo per la vittoria del Colli Ortonovo sul campo della Ronchese. Nel primo tempo colpisce un palo, nella ripresa con la sua squadra ridotta in inferiorità numerica per l'espulsione di Gambino trova il gol vittoria per tre pesantissimi punti con una splendida punizione imparabile per Roncati. Sulla corsia opposta troviamo il bomber della Tarros Sarzanese PINELLI che pareggia i conti contro il Marolacquasanta segnando un gran gol: ricevuta una "palla veloce" dalla sinistra da Porqueddu non ci ha pensato su due volte e ha scaricato una violenta conclusione al volo incrociando la traiettoria sul secondo palo. Per lui, vice capocannoniere del torneo, 15° centro stagionale. Nella posizione di trequartista ancora uno dei giovani nigeriani del Valdivara 5 Terre ossia ABIOLA che in quella zona di campo crea più di un grattacapo al Rapallo. Inoltre riesce ad essere decisivo con due assist: il primo ricevendo palla dopo un'azione d'angolo, salta un uomo e centra per il compagno Ironoaya, il secondo con un pallone centrale servito verticalmente su El Caidi che salta il diretto marcatore con una bella finta e insacca il gol del definitivo 3 - 1. Maglia da centravanti per il Sicario CALEO. Il bomber del Vezzano si scatena realizzando una bella tripletta di reti che riporta alla vittoria la sua squadra contro il Beverino. I primi due gol nascono da azioni d'angolo: sul primo sbuca centralmente e insacca sotto la traversa, sul secondo si allarga sul secondo palo e incrocia imparabilmente sul primo. Il terzo gol personale su lancio di Danè scatta sul filo del fuori gioco e con Mariani in uscita deposita il pallone sul secondo palo imparabile. Per lui i gol stagionali sono 14 che lo mettono in testa alla classifica marcatori del campionato di II Categoria della Spezia. Affidiamo la Top 11 di questa settimana a mister ROLLA ALESSANDRO dell'Antica Luni che, complice il pareggio tra Arcola Garibaldina e Sarzana 1906, con la netta vittoria ottenuta in casa della Santerenzina si può fregiare con la sua squadra del titolo di Campione d'Inverno. Dopo un periodo difficile a metà del girone di andata i gialloblu sembrano aver nuovamente cambiato passo centrando vittorie importantissime nei confronti diretti con Vezzano e Arcola Garibaldina che li hanno portati in testa alla classifica mantenendo così il ruolo di grande favorita del torneo.