Top 11, esordio assoluto per Sow del Lunezia nel tridente d'attacco

La Spezia - Eccoci a svelare la TOP 11 della settimana selezionata da Calcio Spezzino.



1) MOZZACHIODI (Forza e Coraggio): Seconda presenza consecutiva per il portierone e capitano dei graziotti. Nel difficile derby contro un mai domo Colli Ortonovo blinda la sua porta con tanti interventi veramente importanti. Spettacolare una sua parata su un colpo di testa di Verona a pochi centimetri dalla porta. Si supera poi neutralizzando anche un calcio di rigore allo specialista ospite.



2) GABELLI (Levanto Calcio): Gran partita dell'esterno difensivo classe 2002 neo acquisto della squadra di mister Agata. Sblocca il sentito match contro il Canaletto e poi piazza anche un assist per aprire la tripletta del compagno di squadra Righetti.



3) TERRIBILE (Pegazzano): Grande prova difensiva per il centrale del Pegazzano che riesce a contenere e limitare un bomber temibile come Bettanin.



4) TETTEH (Bolanese): La rete del mediano di mister Trivelloni consente alla squadra di Bolano di batte il Ceparana a domicilio, fare proprio il sentito derby e soprattutto mantenere il primato in classifica nel campionato di II Categoria della Spezia.



5) BERTAGNA (Cadimare): Prova di sostanza per il centrale di mister Buccellato che annulla i forti attaccanti avversari, a cominciare dall'ex Lavagnese e Ligorna Samuele Ghiglia, e trova anche il tempo di piazzare l'assist per il vantaggio dei suoi firmato Cupini.



6) VALLETTA FRANCESCO (Follo San Martino): Importantissimo il suo gol nel big match contro il Casarza Ligure che completa la rimonta della formazione di mister Cervia e spedisce in testa la sua squadra dopo una lunga rincorsa al primato. Per lui già sette reti in questa stagione.



7) VALLETTA MATTIA (Don Bosco Spezia): Una doppietta pesantissima e quanto mai decisiva quella realizzata dall'esterno d'attacco salesiano in casa del Valdivara 5 Terre. Tre punti fondamentali per la rincorsa salvezza della squadra di mister Tornar.



8) RAGONESI (Sarzana 1906): Seconda rete consecutiva e seconda vittoria di seguito per i rossoneri di Veronica che, dopo essersi imposti sul difficile campo del Casarza Ligure, trovano il successo tra le mura amiche piegando la resistenza del sempre ostico Marolacquasanta. Una rete di pregevole fattura che decide l'incontro con i rossoverdi.



9) MARTINELLI (Magra Azzurri): Partita da incorniciare per il nuovo centravanti dei "Blues" contro il quotato Vallescrivia. Inizia conquistandosi un calcio di rigore che il compagno di reparto Leonini trasforma. Continua mettendo a segno una bella doppietta di reti che, purtroppo, non basta ai ragazzi di Paolini per portare a casa l'intera posta in palio.



10) RIGHETTI (Levanto Calcio): Contro il Canaletto il bomber rivierasco ruba la scena ai compagni mettendo a segno una grandissima tripletta di reti. Sul primo gol sfrutta l'assist di Barilari, sul secondo quello di Gabelli, per l'Hat - Trick si mette in proprio e fa tutto da solo portandosi anche a casa il pallone della partita.



11) SOW (Atletico Lunezia): Incredibile doppietta per l'attaccante ex Don Bosco Spezia B che vale la prima vittoria e i primi punti stagionali per il fanalino di coda del torneo di II Categoria della Spezia. Una doppietta che assume ancora più valore se si pensa che è stata realizzata contro una squadra quotata e in forma come l'Antica Luni candidata al salto di categoria. Partita sbloccata negli ultimi minuti, una manciata di giri di lancette dopo eccolo freddo presentarsi sul dischetto del rigore e chiudere ogni discorso.



ALL. CERVIA (Follo San Martino): Con la grande rimonta vittoriosa nel big match contro il Casarza Ligure la sua squadra completa la rimonta in classifica e si porta in testa al campionato, in coabitazione con la Tarros Sarzanese, ad una giornata dal termine del girone di andata.



G.L.