Top 11, è subito un Lunghi da altre platee

Grande prestazione al debutto con il Cadimare per l'ex fezzanotto. Ruberto segna di tacco, per Bonelli un gol a partita. Crafa esagera con una tripletta. Danovaro gol pesantissimo per il Follo. La retroguardia del Magra Azzurri fa felice Paolini

La Spezia - Come ogni martedì tempo di TOP 11 per Calcio Spezzino. Nella vittoria della Forza e Coraggio non ci sono solo i gol di Cuccolo, Conti ed Esposito o l'ottima prova del giovane Memaj, ma ci sono, come spesso accade, i guantoni di un super portiere come MOZZACHIODI. Il capitano graziotto dopo il 3 - 0 delle "Furie Rosse" dice di non con una grande parata a bomber Dapelo e poi nega il 3 - 2 alla Burlando parando un calcio di rigore allo stesso Dapelo evitando di riaprire una partita che sembrava morta e sepolta, oltretutto con l'inferiorità numerica della squadra di Consoli per l'espulsione di Conti. Passando al reparto difensivo veramente importante la prestazione offerta dal duo di centrali del Magra Azzurri MEZZANI - VALENTINI. I due giocatori di mister Paolini giocano una gara solida e mettono la museruola ad un bomber del calibro di Gandolfo che fino a quel momento aveva segnato la bellezza di 13 reti in 12 partite. Con il capocannoniere del torneo di Promozione a secco il Real Fieschi deve inchinarsi alla squadra di Paolini che si impone di misura. Completa il terzetto difensivo MEKBULI dell'Arcola Garibaldina che mette a segno una rete pesantissima che permette alla squadra di Pedretti di vincere in casa della Bolanese nonostante l'inferiorità numerica e l'iniziale svantaggio e oltretutto vale anche l'allungo in classifica sulle prime inseguitrici. Cabina di regia della nostra mediana per LUNGHI migliore in campo nel suo esordio con la maglia del Cadimare. Un piacere per gli occhi i suoi scambi palla a terra con i compagni. Non dà punti di riferimento sigla al primo tentativo il gol che sblocca il match con un perfetto diagonale incrociato all'angoletto basso, sfiora il raddoppio salvato dall'ex Franceschini e per tutta la partita fa girare i "Pirati" subendo anche vari falli dagli avversari. Si dimostra giocatore da almeno una categoria superiore. Al suo fianco SCAPAZZONI del Pegazzano che apre alla rimonta vincente della squadra ora affidata a Mauro realizzando il gol dell'1 - 1 in casa del Levanto Calcio. Visione di gioco, lanci e precisione sui calci piazzati fanno il resto in una prova di spessore per l'ex Monterosso. Corsia di destra per CRAFA inarrestabile contro il Vezzano messo in ginocchio dalla sua tripletta prima trasformando un calcio di rigore, poi facendo centro su assist di Rossi e infine siglando a 2' minuti dal termine il gol vittoria per la sua Olimpia Piana Battolla da sotto misura. Corsia opposta per DANOVARO del Follo San Martino che realizza un gol pesantissimo per la capolista di I Categoria. Colpo di testa vincente su assist di Bariti per il gol vittoria sul Sarzana 1906 e l'allungo in vetta alla classifica. Passando al reparto avanzato maglia da centravanti per bomber BONELLI. L'esperto attaccante del La Miniera sigla una doppietta che permette alla sua squadra di superare di misura la Polisportiva Madonnetta e piazzarsi in terza posizione in classifica. Per lui 7 gol in 7 partite disputate e vice capocannoniere del campionato. Accanto a lui la classe di RUBERTO di quel Rebocco che espugna il campo del Moneglia. Fantastica la sua marcatura con un colpo di tacco al volo spalle alla porta su assist di Di Muri. Completa il tridente il bomber salesiano PANNONE che al rientro dopo la squalifica segna subito un gol pesante che permette al Don Bosco Spezia di espugnare il campo del Casarza Ligure. Per il centravanti di Tarasconi si tratta dell'ottava segnatura in stagione. Affidiamo la guida della Top 11 di questa settimana a mister PAOLINI del Magra Azzurri. Splendido l'exploit della sua squadra contro il Real Fieschi ex seconda forza del torneo di Promozione. Partita perfetta a livello difensivo e ottima nelle ripartenze in velocità con il tridente "made in "blues"" Atzeni - Salamini - Leonini che potrebbe più volte fare male agli avversari. Prima delle spezzine insieme al Cadimare con le due squadre appaiate a 20 punti in classifica a ridosso della zona Play - Off.