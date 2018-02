Top 11, è stata la giornata dei difensori goleador

Mozzachiodi esagera siglando addirittura una tripletta. Trovano spazio anche quattro fuori quota nella giovane Top odierna. Del Monte para tutto il parabile e fa assist, Pinelli super per la Tarros

La Spezia - Riecco puntuale l'appuntamento con la TOP 11 della settimana selezionata da Calcio Spezzino. A difesa dei pali quest'oggi schieriamo l'esperienza di DEL MONTE estremo difensore che con le sue grandi parate contribuisce alla vittoria del suo Colli Ortonovo in casa del San Cipriano. Nella prima frazione almeno due interventi decisivi, nella ripresa neutralizza due temibili piazzati dello specialista Zanforlin e offre a Verona l'assist per il gol del definitivo 4 - 2 con un rinvio di grande precisione. Infonde sicurezza all'intero reparto difensivo delle "Fenici" per tutta la partita mettendo in mostra la propria grande personalità. Modulo 4 - 2 - 3 - 1 quest'oggi e sulla corsia di destra troviamo GRAZIANO terzino del Rebocco che gioca una gara ottima in casa del temibile Sporting Club Aurora. Con la sua squadra rimaneggiata copre la corsia di competenza e riesce anche a farsi vedere in fase offensiva segnando con un gran diagonale su azione d'angolo il momentaneo 1 - 1. Corsia opposta per il giovane terzino classe '97 PENNUCCI della Fezzanese che sblocca subito la gara in casa della Sestrese con un preciso diagonale su assist di Maggiore realizzando la sua seconda rete consecutiva. Per il resto solita partita di grande dinamismo e spinta sulla corsia di appartenenza. Passando ai centrali vi troviamo il capitano del Valdivara 5 Terre MOZZACHIODI che nella goleada tennistica della sua squadra contro il Serra Riccò ruba la scena agli attaccanti realizzando addirittura una tripletta. Prima devia di testa una punizione di Bertuccelli per l'1 - 0, poi ad inizio ripresa insacca sempre di testa un assist di Barilari per il 3 - 0 e infine sigla anche il 4 - 0 deviando di piede in mischia un pallone in piena area di rigore. Hat - Trick per lui e pallone portato a casa. Completa il reparto difensivo il classe '95 ZAVATTO della Fezzanese, il giocatore "più esperto" della giovanissima difesa di Sabatini. Solita partita solida e sicura, ottima visione di gioco, lancio preciso e anche una spettacolare rete in semirovesciata. La quarta da quando veste la maglia "Verde", la seconda alla Sestrese a cui aveva siglato una rete proprio all'esordio nella formazione di mister Sabatini. Davanti alla difesa ecco poi MAROZZI decisivo per la vittoria del suo Canaletto in casa del Levanto Calcio con un perentorio stacco di testa su punizione di Ponte. Nella prima frazione da centrale difensivo risolve due o tre situazioni pericolosissime di uno contro uno tenendo a galla i suoi nei primi 30' minuti in cui i "canarini" soffrono, ripresa spostato a centrocampo mette in mostra tutta la sua duttilità facendo diga davanti alla difesa e spezzando sul nascere la manovra della squadra di casa. Al suo fianco il giovane mediano della Forza e Coraggio STEFANELLI che nel pareggio in casa della prima della classe Athletic Club Liberi offre una prestazione di qualità e quantità facendosi notare sia in fase difensiva che in fase offensiva: il classe '97 pressa su ogni pallone e nel finale conquista con mestiere un prezioso calcio di rigore che risulterà determinante ai fini del risultato. Nei tre dietro il centravanti sulla sinistra piazziamo l'ottimo PINELLI decisivo per la vittoria della sua Tarros Sarzanese contro il Riccò Le Rondini realizzando una doppietta di reti e arrivando a quota 20 realizzazioni stagionali vice capocannoniere del torneo di I Categoria. Prima rete a seguito di una ripartenza e conclusione dal limite con deviazione fortuita di un difensore, raddoppio con uno stop orientato che è una vera e propria gemma e che rende poi facilissima la conclusione in porta per la rete della sicurezza. Sulla trequarti ecco invece DIAWARA del Don Bosco Spezia B il cui ingresso in campo ad inizio ripresa è decisivo per la vittoria dei "salesiani" nel match contro una "big" come il Vezzano. Pronti via e chiama Leccese al grande intervento, poco dopo lambisce il palo con una grande conclusione in diagonale. In pieno recupero realizza con uno splendido pallonetto la rete decisiva per la vittoria della sua squadra. Partita da incorniciare insomma. Sulla corsia di destra premiamo invece la giovane punta classe '99 della Santerezina FRIONE, bomber della formazione Juniores del sodalizio del presidente Pardini, che alla seconda presenza in prima squadra non si fa abbattere dall'aver sbagliato un calcio di rigore e mette a segno una bella doppietta di reti, le prime tra i grandi, nel ritorno alla vittoria della sua squadra che sbanca con un netto poker il campo del Romito. Perdonateci se lo sottolineiamo, ma in II Categoria vedere un classe '99 non capita praticamente mai. Infine la maglia di centravanti non può che essere ad appannaggio di un altro giovane come il classe '97 CAPPAGLI del Ceparana che nel sentito derby in casa del Follo San Martino, reduce da quattro vittorie consecutive, trascina i suoi compagni alla vittoria realizzando addirittura una tripletta. Prima marcatura con un rasoterra su lancio di Fiocchi, raddoppio con una splendida bomba all'incrocio dei pali, tris di rapina ribadendo in rete una respinta di Benedini su precedente conclusione di Maccione. Panchina affidata a mister BILONI MATTEO del Don Bosco Spezia B che, seppur con la sua squadra rimaneggiatissima per le tantissime squalifiche, centra un'importante vittoria contro una big del campionato come il Vezzano con i suoi che disputano veramente una grande partita a partire dall'esordiente giovane portiere Rozzi tra i pali grande novità del match dei salesiani.