Top 11, con Pannone e Barattini anche il giovane classe 2002 Conti

Nicora del Levanto sblocca il big match, ma Palagi fa pari. In difesa con Fiocchi (Riccò) e Mozzachiodi (Cadimare) c'è Naclerio decisivo per la Castelnovese. Quattromani doppietta: salvo il Marola di Fabiani. Amorfini (F&C) realizza un gran gol

La Spezia - Dopo le gare dell'ultima domenica ecco la TOP 11 dei migliori selezionata da Calcio Spezzino. A difesa dei pali premiamo l'estremo difensore del Follo San Martino BENEDINI autore di almeno tre parate importanti nel big match tra prime della classe contro il Levanto Calcio. Nel primo tempo ottimo intervento su un insidioso tiro al volo di Righetti, nella ripresa nega la gioia della rete a Nicolò Minetti e ancora a Righetti. Difesa in cui spicca la presenza di MANUEL FIOCCHI. Il roccioso difensore del Riccò Le Rondini offre un'importante prestazione contro lo Sporting Club Aurora, prova solida e di carattere a cui aggiunge anche un'importante salvataggio sulla linea su conclusione di Rocca a botta sicura quando il punteggio era ancora inchiodato sullo 0 - 0. Al suo fianco ecco MOZZACHIODI del Cadimare che ha il merito di sbloccare il punteggio contro il Canaletto. Vittoria fondamentale quella nel derby con i "Canarini" per i "Pirati" ora secondi. Difesa completata da NACLERIO l'uomo della provvidenza per la Castelnovese. Nel Play - Off promozione contro l'Intercomunale Beverino realizza la doppietta decisiva. Prima è freddissimo a trasformare un calcio di rigore. Poi trova la deviazione vincente al 121° per il gol che regala il salto in I Categoria ai ragazzi di mister Cozzani. Passando a centrocampo cabina di regia affidata a QUATTROMANI del Marolacquasanta. La sua doppietta ribalta l'iniziale vantaggio del San Lazzaro con Canalini e vale la matematica salvezza in I Categoria per i rossoverdi di mister Fabiani. Al suo fianco ecco PALAGI del Follo San Martino che pareggia in pieno recupero, sfruttando l'assist di un ottimo Bariti, nel big match tra prime della classe contro il Levanto Calcio. Un gol pesantissimo che permette alla sua squadra di mantenere la vetta della classifica appaiata ai rivieraschi. Dallo stesso match arriva anche l'esterno mancino del nostro centrocampo ossia quel NICORA che ha il merito di sbloccare la partita in favore del Levanto Calcio a 3' minuti dalla fine sfruttando al meglio l'assist di Righetti. Corsia di destra su cui troviamo AMORFINI della Forza e Coraggio. Tra i migliori in campo nel derby con il Don Bosco Spezia, realizza il momentaneo vantaggio graziotto con una spettacolare conclusione di controbalzo che risulta imparabile per Fiorito. Passando all'attacco maglia da centravanti per PANNONE. Il bomber del Don Bosco Spezia mette a segno la doppietta decisiva che permette ai salesiani di espugnare il campo della Forza e Coraggio in uno dei tre derby spezzini di giornata in Promozione. Per il centravanti rossonero sono ora 16 i gol in stagione. Insieme a lui ecco BARATTINI attaccante della Tarros Sarzanese che con la sua rete nel finale di partita confeziona la vittoria dei rossoneri nel match con vista sui Play - Off contro il sempre temibile Rebocco. Anche per il bomber di mister Fanan le reti in stagione sono 16, vice capocannoniere del torneo di I Categoria alle spalle proprio di un giocatore del Rebocco ossia Davide Iaione a quota 19. Completa l'attacco della Top 11 di questa settimana il giovane CONTI. Al classe 2002 del Magra Azzurri bastano pochissimi minuti in campo per decidere il derby contro un Colli Ortonovo bisognoso di punti. Alla seconda partita in Prima Squadra trova quindi la sua prima rete "tra i grandi" e spedisce i "blues" in settima posizione. Affidiamo la panchina di giornata a mister FABIANI del Marolacquasanta. Con la vittoria in rimonta sul campo del San Lazzaro Lunense la sua squadra ottiene l'obiettivo stagionale della salvezza con un turno di anticipo sulla fine del campionato di I Categoria.