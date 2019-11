Top 11, c'è ancora Bettanin nell'attacco con Maggiore e Beverinotti

La Spezia - Eccoci come ogni settimana a stilare la TOP 11 dei migliori del week - end secondo Calcio Spezzino.



Partiamo dal portiere dove a difesa dei pali troviamo BERTAGNA del Canaletto Sepor. Decisiva una parata nel finale del portiere canarino che con un vero e proprio miracolo su Bosio evita il pareggio del Bogliasco e consente alla squadra di Bastianelli di portarsi ad un solo punto dalla vetta del torneo di Promozione.



Nel terzetto difensivo presente PIERMATTEI difensore del Marolacquasanta autore di una grossa prova nel pareggio che conferma i rossoverdi in vetta alla classifica del campionato di I Categoria. Il difensore ad inizio ripresa anticipa Chella che stava per depositare in rete la palla del raddoppio che avrebbe probabilmente chiuso il match con il Riccò Le Rondini. Il centrale difensivo si fa poi anche apprezzare in fase offensiva andando per due volte vicino alla rete su assist di Quattromani. Al suo fianco il difensore spezzino del Casarza Ligure CONTI alla seconda rete consecutiva con la maglia dei granata di Lenzi. Un gol veramente pesante che permette alla sua formazione di iniziare la grande e vittoriosa rimonta sul campo del Borgo Foce Magra A.F. Retroguardia completata dall'ottimo FAZIO del Canaletto Sepor. Gran partita quella del difensore in casa del Bogliasco in cui si mette in mostra con due importanti chiusure che risulteranno decisive ai fini della vittoria.



Passando a centrocampo corsia di sinistra ad appannaggio di ALVISI. L'esterno mancino d'attacco disputa una partita stratosferica realizzando anche una doppietta contro il Real Fieschi che lo porta a cinque reti stagionali in campionato. Quattro reti per lui nelle ultime due gare. Centralmente ecco CAPITANI della Tarros Sarzanese. Il centrocampista suggella una vittoria che rilancia in classifica i rossoneri siglando il definitivo 3 - 0 contro il Pegazzano con un perentorio colpo di testa. Al suo fianco ecco CHELINI che entrato ad inizio ripresa dà la svolta alla gara dell'Antica Luni fino a quel momento bloccata sullo 0 - 0 con la Bolanese. Il centrocampista realizza anche la segnatura del momentaneo 2 - 0 per i ragazzi di Vatteroni. Centrocampo completato da FIGOLI della Santerenzina. Nella roboante vittoria dei biancoverdi entra nel finale di partita con il match bloccato sul 2 - 0 e realizza una rete, offrendo poi tre assist per altrettante marcature dei suoi compagni per il 6 - 0 finale.



In attacco ritroviamo ancora il bomber dell'Intercomunale Beverino BETTANIN. Si conferma attaccante letale anche nel big match contro lo Sporting Club Aurora mettendo a segno una doppietta. Prima trasforma un calcio di rigore, poi realizza il raddoppio con un perentorio colpo di testa si centro di Bariti. Capocannoniere del Girone D di I Categoria con 7 reti realizzate. Al suo fianco MAGGIORE>/b> del Don Bosco Spezia che con un vero e proprio eurogol insacca all'incrocio dei pali il momentaneo vantaggio dei "salesiani" contro il Golfo Paradiso PRCA capolista nel Girone B di Promozione. Attacco completato da BEVERINOTTI MANUEL. Il bomber del Brugnato, anche nel non facile incontro in casa della Polisportiva Madonnetta, continua a segnare trascinando in vetta la sua squadra. Doppietta per lui e cinque reti in stagione che ne fanno il capocannoniere del campionato.



Affidiamo la panchina della Top 11 di questa settimana a mister BASTIANELLI del Canaletto Sepor. Vittoria fondamentale per i "canarini" in casa del Bogliasco, tre punti che permettono alla squadra giallo blu di portarsi ad un solo punto di distanza dal trio di testa, insomma aldilà di ogni più rosea previsione di inizio stagione.