Top 11, Verona - Maggiore - Pannone il tridente di Veronica

Giornata di grande prove per vari portieri, ma noi abbiamo dovuto sceglierne solo uno. Bellini gol e assist per l'allungo del suo Canaletto. Grasselli si sdoppia e fa assist, Alvisi realizza un gol pesante

La Spezia - Torna la TOP 11 con i migliori della domenica realizzata da Calcio Spezzino. A difesa dei pali, in una giornata che ha visto distinguersi molti estremi difensori quali Greci, Grippino, Moretti, Currarino e Grassi con ottime prove individuali, scegliamo BENEDINI portiere del Follo San Martino che conquista la quarta vittoria consecutiva. Decisivo per il successo dei suoi in casa del Pegazzano neutralizzando un calcio di rigore al bomber avversario Romeo Simone quando il punteggio era ancora fermo sullo 0 - 0. Nella prima mezzora di gioco si disimpegna al meglio neutralizzando anche un'altra conclusione dello stesso S. Romeo e di Venè. Nel finale salva ancora la vittoria sempre con una buona parata su S. Romeo. Difesa guidata da BECCI capitano del Ceparana che impatta contro la Tarros Sarzanese nel big match. Suo il gol del momentaneo vantaggio per la squadra di Strata grazie ad un tap - in da sottomisura. Insieme a lui ecco il giovane fuori quota del Marolacquasanta RANIERI che offre una prova attenta sia in fase di spinta che di contenimento impreziosita dall'assist decisivo per il primo vantaggio marolino realizzato dal compagno di squadra Papa. Difesa completata da BELLINI esterno macino classe '96 del Canaletto migliore in campo nella partita vinta dai "canarini" sul Moneglia che consente l'allungo in classifica ai ragazzi di Bastianelli. Realizza il gol del vantaggio con un gran tiro di destro dal limite dell'area insaccando il pallone imparabile per Landi all'incrocio dei pali. Poco dopo piazza anche il perfetto assist con un traversone mancino sulla testa di Giannini per il punto che consente l'allungo sul parziale di 3 - 1. Passando al centrocampo sulla corsia di sinistra piazziamo ALVISI del Valdivara 5 Terre che ha il merito di realizzare il gol del pareggio, ribadendo in rete una corta respinta del portiere Todde, per la squadra di Fanan sul difficile campo dell'Imperia. Un punto prezioso per il sodalizio di Beverino. Corsia opposta per LOMBARDINI del Real Fiumaretta che con una punizione magistrale chiude i conti nella vittoria della sua squadra contro il Real Fieschi che veniva da ben undici risultati utili consecutivi. Per l'esterno offensivo 10° rete stagionale e vice capocannoniere, a pari di Paterno del Golfo Paradiso Prorecco Camogli, del Girone B di Promozione. Centralmente ecco l'indomabile GRASSELLI con il centrocampista della Fezzanese che da seguito alla grande prestazione della domenica precedente a Vado con un'altra prova di grande spessore. Sradica palloni i serie dai piedi degli avversari, si getta in avanti trasformando l'azione da difensiva in offensiva, piazza uno splendido assist dopo una sgroppata in cui semina avversari per la rete del definitivo 4 - 1 e infine sfiora la marcatura personale con un paio di conclusioni che chiamano Lorusso a grandi parate. Completa la mediana il centrocampista della Tarros Sarzanese AUSILI che ha il merito di sbloccare il punteggio con un perentorio colpo di testa nel big match del "Cipriano Incerti" contro il Ceparana. Passando all'attacco maglia da centravanti per VERONA bomber del Colli Ortonovo che impatta momentaneamente il risultato nel derby contro il Magra Azzurri con un perentorio colpo di testa sugli sviluppi di una punizione laterale di Garibotti. Rete che vale al capocannoniere del Girone B di Promozione il 15° centro stagionale nel contesto di una grande partita in cui regge l'urto con due difensori tosti come Manenti e Valentini giocando per la squadra e lottando su tutti i palloni da vero trascinatore. Al suo fianco ecco MAGGIORE migliore in campo per la Fezzanese nella vittoria ottenuta contro il Busalla. Prima scheggia la base del palo con un maligno rasoterra, poi entra nella prima rete recuperando il pallone e servendolo con un morbido tocco sotto a Lunghi il quale allargherà per la rete di Baudi. Non pago entra anche nella seconda marcatura con un gran tiro che Lorusso devia lateralmente subendo poi il tap - in di Pennucci. Infine, quando il Busalla sembra farsi sotto, per riaprire il match lo chiude definitivamente trasformando in rete con un meraviglioso pallonetto da posizione defilata il lancio di Zavatto trovando così il suo 11° sigillo stagionale. Tridente offensivo completato dallo scatentato PANNONE autore di una bella doppietta di reti per il suo Don Bosco Spezia nella difficile trasferta in casa del Golfo Paradiso Prorecco Camogli. Prima rete con un pregevole pallonetto a Cellerino su lancio di Ferdani, raddoppio con un diagonale chirurgico su assist del compagno Bertocchi. Una doppietta che vale un punto pesante per i "salesiani" in ottica salvezza su un campo sicuramente difficile. Affidiamo l'odierna panchina della nostra Top 11 a mister VERONICA del Sarzana 1906 che centra un'importantissima vittoria in casa dell'Antica Luni nel big match di giornata del campionato di II Categoria della Spezia. Vittoria che vale il sorpasso in vetta alla classifica per i rossoneri di Sarzana, il 12° risultato utile consecutivo e la quarta vittoria nelle ultime cinque partite.