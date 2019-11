Top 11, Tivegna primo acuto all'esordio in D

La Spezia - Eccoci come ogni settimana a stilare la TOP 11 dei migliori del week - end secondo Calcio Spezzino.



Comanda la difesa DE MARTINO della Fezzanese che oltre a ritrovare la vittoria contro la Lavagnese ritrova anche il suo baluardo difensivo e capitano. I "Verdi" non rischiano niente nel derby ligure e il "bufalo" da sicurezza a tutto il reparto prodigandosi anche in perfette chiusure sui vani tentativi ospiti. Insieme a lui il jolly canarino MAROZZI. Il giocatore si conferma punto di forza dell'undici di mister Bastianelli anche nella bella vittoria contro il Vallescrivia. Sfiora il palo di testa su azione d'angolo e poi trova il gol del nuovo vantaggio del Canaletto sempre con un perentorio stacco di testa da corner di Ambrosini. Completa il pacchetto difensivo TONELLI del Sarzana 1906. La sua rete all'ultimo tuffo, in pieno recupero, vale il successo di misura contro il Borgo Foce Magra A.F.



Passando a centrocampo coppia centrale di centrocampo formata da LUNGHI e NICOLINI. Il centrocampista del Cadimare si conferma cecchino incredibile realizzando una doppietta su calcio di punizione nella vittoria sul Bogliasco che vale il primato in classifica alla squadra di Buccellato. Il N°10 bianconero sfiora anche la terza rete personale con un colpo di testa. Il classe '99 del Don Bosco Spezia è ancora una volta l'uomo in più dei salesiani realizzando la decisiva rete, la quinta della sua splendida stagione, per la vittoria della squadra di Tornar in casa del Little Club James. Terzo successo consecutivo dei salesiani. Corsia di sinistra ad appannaggio del mancino del Marolacquasanta GARIBOTTI che con uno splendido calcio di punizione sblocca a favore della capolista di I Categoria il match contro il San Lazzaro Lunense. La squadra di Fabiani continua a veleggiare in testa al campionato. Mediana completata da ROMITI migliore in campo per il Magra Azzurri che batte la Forza e Coraggio e si lascia alle spalle un periodo non troppo positivo. Sigla il gol del momentaneo pareggio e sfiora anche la doppietta personale trovando solo l'esterno rete.



In attacco ecco il classe 2001 TIVEGNA. Il giovanissimo attaccante della Fezzanese debutta da titolare in Serie D e trova subito il gol del vantaggio. Dopo un giro di lancette si libera bene al limite dell'area ed esplode una conclusione potente che batte sulla base del palo e poi sulla schiena del portiere portando in vantaggio i ragazzi di Sabatini. Assieme a lui ecco BETTANIN bomber dell'Intercomunale Beverino. Anche il centravanti di mister De Biasi mette a segno una rete pesantissima che vale il successo nel big match casalingo contro la Tarros Sarzanese. Attacco completato da MARASCO. Il bomber del Levanto Calcio apre alla rimonta rivierasca sul Colli Ortonovo e poi realizza la sua doppietta personale con la rete del definitivo 3 - 2 per i ragazzi di Agata. Quinto gol in stagione per lui.



Affidiamo la panchina della Top 11 di questa settimana a mister BUCCELLATO del Cadimare. La sua squadra continua nel momento ultra positivo e dopo la vittoria nel recupero di mercoledì centra un'altra successo importante contro il Bogliasco che vale la vetta solitaria della classifica del Girone B di Promozione della Liguria.