Top 11, Tedesco e Naclerio coppia di bomber

La Spezia - Appuntamento come ogni mercoledì con la TOP 11 dei migliori selezionata da Calcio Spezzino dove si intende premiare quei giocatori che si sono maggiormente messi in mostra nello scorso week - end calcistico.



Cominciamo come sempre dal portiere. A difesa dei pali troviamo oggi il giovane COZZOLINO del Colli Ortonovo. Con la sua squadra in inferiorità numerica dal 16° del primo tempo per l'espulsione di Gambino compie alcune parate fondamentali per mantenere il vantaggio siglato da Musetti tra cui anche disinnescare un calcio di rigore a Paoletti.



In difesa svetta, è proprio il caso di dirlo, FORIERI del Cadimare che con un perentorio colpo di testa realizza il gol decisivo all'ottenimento della vittoria da parte dei "Pirati" contro un mai domo Don Bosco Spezia. Al suo fianco ecco CUFFINI. Il difensore di mister Trivelloni insacca il gol da tre punti nel big match in casa della Luni Calcio. La Bolanese vola così al secondo posto in classifica in II Categoria alla sosta del campionato. Completa il terzetto difensivo D'IMPORZANO del Marolacquasanta. Grande prova del pacchetto difensivo rosso verde contro il forte Follo San Martino piegato dalla squadra di Fabiani con classico punteggio all'inglese. Tutta la difesa, oltretutto priva di Richerme e Piermattei, sarebbe da premiare, ma scegliamo il giovane difensore.



Mediana affidata al giovane classe '99 DAMIANO ESPOSITO migliore in campo del Brugnato che batte l'Antica Luni nel match per la vetta della classifica. L'ex Juniores Nazionale della Fezzanese fa da schermo davanti alla difesa facendo ripartire il gioco di mister Tesconi. I "cinghiali" si godono la sosta natalizia da capolista solitaria. Al suo fianco ecco ROMANO JONATHAN del Levanto Calcio. Il neo acquisto dei rivieraschi sigla il gol vittoria per la squadra di Agata contro il Little Club James stabilendo un piccolo record: subentrato al fratello Thomas ci mette 15" per realizzare la rete da tre punti. Corsia di sinistra per il "tuttocampista" FARIS. Il giocatore del San Lazzaro Lunense, vero uomo ovunque della sua squadra, sigla il momentaneo 1 - 1 nella splendida vittoria dei ragazzi di mister Biavati contro l'ostico Sporting Club Aurora sfruttando al meglio l'assist di Puglione. Completa la mediana sulla corsia di destra l'esterno offensivo MARTE del Canaletto Sepor. Un 2002 veramente interessante il giovane "canarino" che entra in tutte le azioni offensive della squadra di mister Bastianelli fino a siglare il gol del pareggio con un gran diagonale sul secondo palo.



Maglia da centravanti per TEDESCO del Riccò Le Rondini. La sua doppietta realizzata in tre minuti stoppa la Tarros Sarzanese e la riprende sul 2 - 2 nel sentito match del "Cevasco" di San Benedetto. Prima accorcia le distanze con un bel colpo di testa, poi firma il definitivo pari con un diagonale imparabile per Tognoni sfruttando l'assist di Dalforno. Maglia nel nostro tridente anche per LEONINI che in appena 13' minuti in campo sigla una doppietta consentendo al Magra Azzurri di ritrovare la vittoria, un successo decisivo in un delicato scontro salvezza. Tridente completato da NACLERIO ANTONIO della Forza e Coraggio che alla prima da titolare sigla una doppietta e serve un assist decisivo nella larga vittoria dei suoi contro il fanalino di coda Valdivara 5 Terre. Che questo match sia da buon viatico per colui che dovrà raccogliere la pesante eredità di bomber Corvi?



Top 11 della settimana questa volta affidata a mister BIAVATI del San Lazzaro Lunense che centra una gran vittoria in rimonta nel difficile match casalingo contro lo Sporting Club Aurora lanciando la sua squadra in una tranquilla posizione di centro classifica dopo un periodo passato non proprio facilissimo.