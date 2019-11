Top 11, Petrini ed Esposito mandano in testa Beverino e Forza e Coraggio

La Spezia - Torna l'appuntamento con la TOP 11 di Calcio Spezzino, la formazione dei giocatori dilettanti che più si sono distinti lo scorso week - end di campionato. A difesa dei pali ecco LOMBARDI della Bolanese che mantiene intonsa la sua porta portando a casa un prezioso pareggio per la formazione di mister Trivelloni dalla non facile trasferta in casa del Vezzano. Reparto difensivo che si basa su due elementi della Fezzanese autore di una grossa prova contro il quotato Chieri. ZAVATTO conferma di essere una sicurezza nel ruolo mettendo la museruola a chiunque passi dalle sue parti compreso Melandri, attaccante ex Parma che nelle precedenti quattro partite aveva segnato cinque reti e che invece al "Luperi" è rimasto a bocca asciutta. Insieme a lui il classe '99 GAVINI chiamato a sostituire al centro del reparto un "totem" come il capitano De Martino non lo fa rimpiangere dimostrando sicurezza e personalità assieme ad un paio di interventi risolutori. Sembra ormai trovarsi a proprio agio anche nel nuovo ruolo di centrale di difesa. Completa il terzetto di difesa il salesiano RAGGI. Sua, contro il Real Fieschi, la rete decisiva che permette al Don Bosco Spezia di centrare la prima vittoria stagionale dopo le sei sconfitte iniziali consecutive. A centrocampo ecco GIORGI che nel debutto della Santerenzina nel torneo di II Categoria sfodera una gran prestazione con doppietta decisiva per battere la sua ex squadra Antica Luni. Rigore trasformato per l'1 - 0 e gran gol per il definitivo 2 - 1. Al suo fianco PETRINI storico mediano dell'Intercomunale Beverino che griffa l'impresa dei bianco azzurri di De Biasi i quali vanno ad imporsi in casa del Casarza Ligure ex capolista solitaria a punteggio pieno infliggendole la prima sconfitta in campionato. Corsia di destra per PIASTRA esterno offensivo del Marolacquasanta. I rossoverdi calano il poker sulla Castelnovese, sorpresa delle prime due giornate, anche grazie alla doppietta del giocatore ex Tarros Sarzanese. Corsia di sinistra per BLANDINI della Luni Calcio. Se gli azulgrana debuttano con una vittoria nel torneo di II Categoria è anche e soprattutto merito del giocatore di mister Gilli che mette a segno la doppietta decisiva contro il Madonnetta. Attacco in cui spicca la presenza di SIMONE ROMEO, nonostante la sconfitta il bomber del Pegazzano realizza una gran tripletta in casa del Riccò Le Rondini tenendo i suoi in gioco fino al 90°. Si alza dalla panchina, conquista il calcio di punizione, lo batte e rimanda in testa la Forza e Coraggio. Lui è GIUSEPPE ESPOSITO e la sua rete è decisiva per i graziotti che superano di misura un buon Canaletto tornando in vetta al Girone B di Promozione della Liguria. Attacco completato da RIGHETTI del Levanto la cui rete è decisiva per l'importantissima vittoria ottenuta dai rivieraschi sul difficile campo del Magra Azzurri. Affidiamo la panchina odierna a mister DE BIASI dell'Intercomunale Beverino che va ad imporsi in casa del Casarza Ligure e raggiunge i granata in vetta alla classifica.