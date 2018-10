Top 11, Pannone - Atzeni -Righetti tridente per Bastianelli

Figliè realizza il raddoppio e dà la vittoria al Sarzana 1906 nel derby con la Tarros Sarzanese. Ben tre elementi della Forza e Coraggio. Becci manda in seconda piazza il Canaletto, Cutugno avvia rimonta V5T. Fusetti entra e pareggio con un gran gol

La Spezia - Torna l'appuntamento con la Top 11. Questa settimana a difesa dei pali troviamo il portiere della Forza e Coraggio MOZZACHIODI che quando il punteggio contro la Goliardicapolis recita ancora 0 - 0 mura la conclusione a botta sicura del forte centrocampista Owusu Ansah: parata strepitosa! Il capitano delle "Furie Rosse" si fa trovare pronto anche nella ripresa negando il pareggio alla squadra ospite con due salvataggi su Bonadies. Un altro graziotto anche nel terzetto difensivo dato che è presente il neo acquisto rossobianco JACOPO CONTI. Prestazione maiuscola invece per il difensore graziotto che alza un vero e proprio muro sulla linea difensiva della Forza e Coraggio vincendo praticamente ogni contrasto e annullando le incursioni di Monticone e compagni. Insieme a lui ecco BECCI del Canaletto che ha il merito di trovare con un perentorio stacco di testa su azione d'angolo di Ponte il gol della vittoria per i "canarini" in casa della Burlando. Per il Canaletto terza vittoria consecutiva e secondo posto in classifica. Completa il terzetto difensivo CUTUGNO del Valdivara 5 Terre che realizza il gol che apre alla rimonta della squadra di mister Cervia, sotto di due reti, nel pareggio interno contro l'Alassio neo promosso. Passando a centrocampo in mediana troviamo FUSETTI del Rebocco. L'ex Molassana, entrato in campo nella ripresa, realizza con una spettacolare conclusione dalla distanza la rete che vale il pareggio alla squadra di mister Moggia in casa del Riccò Le Rondini. Al suo fianco ecco il trequartista della Forza e Coraggio GIUSEPPE ESPOSITO che decide con una vera e propria perla il match dei graziotti contro la Goliardicapolis. Un capolavoro in cui mostra tecnica, precisione e fiuto del gol. Nel secondo tempo un salvataggio di Ferrando prima ed un miracolo di Mosetti poi, gli negano la gioia della doppietta. Corsia di destra per MANFREDI del Colli Ortonovo che realizza la rete del definitivo 2 - 2 per la squadra di mister Cristiano Rolla in casa del Don Bosco Spezia capolista in Promozione. Corsia opposta affidata a FIGLIE' centrocampista del Sarzana 1906 neo promosso che insacca dalla distanza il gran gol con cui la squadra di mister Veronica chiude i conti nel sentito derby cittadino contro la Tarros Sarzanese. Passando al reparto offensivo maglia N°9 per PANNONE centravanti del Don Bosco Spezia capolista in Promozione. La punta di mister Tarasconi realizza una doppietta prima ribadendo in rete una corta respinta del portiere ospite Franceschini, poi insaccando di giustezza il perfetto assist del compagno di reparto Valletta. Al suo fianco il giovane classe 2000 ATZENI che sta davvero ben impressionando con la maglia del Magra Azzurri. Anche contro una squadra quotata come l'Athletic Club Liberi prima sfiora il palo con una conclusione velenose, poi trova la rete del momentaneo vantaggio su assist di capitan Antonelli e infine va vicino al raddoppio sfiorando la traversa. Tridente completato da RIGHETTI del Levanto Calcio che proprio nei minuti finali con una splendida girata al volo di destro realizza il gol vittoria in casa del Moneglia permettendo alla squadra di mister Agata di rimanere in vetta a punteggio pieno dopo due giornate. Affidiamo la panchina della Top 11 della settimana a mister BASTIANELLI del Canaletto alla terza vittoria consecutiva con la sua formazione che, da neo promossa, occupa ora la seconda posizione in classifica in Promozione ad una lunghezza dal Don Bosco Spezia capolista.