Top 11: Mozzachiodi paratutto, Barattini ne fa quattro

La Spezia - Classico appuntamento infrasettimanale con la TOP 11 dei migliori di Calcio Spezzino.



Partiamo come sempre dal portiere dove questa settimana intendiamo premiare NICCOLO' MOZZACHIODI autore di una partita maiuscola nel big match contro il Golfo Paradiso PRCA. C'è tanto delle parate del capitano graziotto nel punto portato a casa dalla squadra di Gatti. Gli avversari provano ad impensierirlo in ogni modo ma lui risponde presente dimostrando tutte le sue grandi qualità. Una garanzia ed una sicurezza per tutto il reparto difensivo. Nel primo tempo disinnesca un tiro di Aprile sul quale molti colleghi avrebbero alzato bandiera bianca. Nella ripresa da rimarcare altri due interventi decisivi.



Passando alla retroguardia una maglia va ad appannaggio di ALICINO difensore della Polisportiva Madonnetta abilissimo a spezzare l'equilibrio nel match casalingo contro il Ceparana vinto per 3 - 1 dai biancorossi di Bordino. Insieme a lui ecco anch AGRO': il difensore del Levanto Calcio assolutamente decisivo nei minuti finali della partita in casa della temibile Goliardicapolis quando sigilla lo 0 - 0 con un salvataggio sulla linea che vale il sesto risultato utile consecutivo per la squadra di mister Agata. Segna come un bomber, ma in realtà è un difensore. Stiamo parlando dello spezzino del Casarza Ligure CONTI. Gol contestato per presunta posizione di fuorigioco, ma decisivo per la vittoria in rimonta degli amaranto contro un mai domo San Lazzaro Lunense. Per il difensore di Fezzano quarta rete in campionato e sesta in stagione, niente male davvero per un centrale.



Passando a centrocampo in mediana spicca BERTI del Follo San Martino. Il giocatore toscano ha oramai preso le redini della mediana della squadra di mister Cervia e va valere la sua presenza fisica anche in fase offensiva. Contro il Pegazzano sigla il raddoppio per la sua formazione mettendo a segno il quinto gol stagionale che ne fa anche il capocannoniere in campionato del Follo al pari di Lombardini. Al suo fianco il capitano di un Canaletto che continua a stupire in maniera clamorosa e ora si gode il primato solitario nel Girone B di Promozione. Stiamo parlando di ARDOVINO che nel contesto di una prova egregia trova anche l'imbucata giusta per piazzare l'assist decisivo per il gol del vantaggio di bomber Costa. Corsia di destra della mediana affidata a PIRO. L'esterno dell'Arcola Garibaldina realizza di testa il gol del raddoppio contro il temibile Intercomunale Beverino indirizzando in maniera significativa la contesta. Prima vittoria stagionale per i granata del presidente Fresta. Corsia mancina per LORENZINI NICOLA del Colli Ortonovo che sigla la rete della vittoria contro il Real Fieschi con un siluro dalla distanza che manda il pallone all'incrocio dei pali imparabile per Ghirlanda.



Passando all'attacco maglia da centravanti per uno scatenato BARATTINI con il centravanti della Tarros Sarzanese che sigla addirittura quattro reti contro la Castelnovese. Nuovo capocannoniere del torneo di I Categoria con 9 centri stagionali. La fantasia la porta BRUZZI della Fezzanese. Rientrato dopo quasi un anno di stop per un terribile infortunio al ginocchio si inventa letteralmente il gol del pareggio in casa del Borgosesia con una splendida rovesciata su azione d'angolo mandando la palla ad incastonarsi sotto la traversa. Prima rete in maglia "Verde" per lui. Completa il terzetto offensivo VERONA del Colli Ortonovo autore di una doppietta pregevole contro il Real Fieschi che sommata alla rete di Lorenzini N. permette ai rossoblu di Cucurnia Paolo di portare a casa tre punti veramente preziosi. Prima rete realizzata su rigore, seconda con un'irresistibile azione personale.



Panchina che affidiamo questa settimana a BASTIANELLI allenatore del sorprendente Canaletto. Partita impeccabile in casa del Little Club James con i "canarini" che in pratica non hanno mai sofferto e che si prendono così la vetta solitaria della classifica del Girone B di Promozione. Davvero niente male per una squadra partita con obbiettivi di centro classifica.