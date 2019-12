Top 11, Lunghi uomo ovunque del Cadimare capolista

La Spezia - Torna l'appuntamento settimanale con la TOP 11 di Calcio Spezzino. Questa settimana a disposizione solo i campionato di Serie D, Promozione e I Categoria per decretare i migliori dello scorso week - end.



A difesa dei pali schieriamo ALBERTI del Follo San Martino che con una prestazione attenta non fa di certo rimpiangere il collega e compagno Benedini. Prestazione arricchita dalla decisiva parata ad inizio partita contro la Castelnovese quando mantiene la sua porta inviolata parando il calcio di rigore al bomber giallonero Figaia.



In difesa spicca la presenza del classe 2000 ROSSI. Il giovane difensore del Cadimare contribuisce alla vittoria nel big match in casa del Canaletto insaccando in tap - in una respinta di Bertagna E. su precedente conclusione da piazzato di Lunghi. Fornisce un'ottima prestazione, solida e sicura, nel terzetto difensivo schierato da mister Buccellato. Al suo fianco ecco il capitano del San Lazzaro Lunense CINI autore di una segnatura importante nel pareggio per 2 - 2 ottenuto dalla squadra di mister Biavati in casa del Borgo Foce Magra A.F. Difesa completata da PALAGI del Colli Ortonovo che, insieme ai suoi compagni di reparto, mette la museruola a due attaccanti forti come Rizzo e Massaro piegando la resistenza del Golfo Paradiso PRCA che perde dopo un lungo filotto di risultati utili consecutivi consegnando la vetta della classifica al Cadimare.



Passando a centrocampo ecco LUNGHI del Cadimare migliore in campo dei "Pirati" nella vittoria in casa del Canaletto. Trova il gol vittoria con una perfetta pennellata a giro delle sue su calcio di punizione, sua ottava rete stagionale e record personale battuto dopo le 7 in Eccellenza con la Fezzanese. E' sempre nel vivo della manovra offrendo assist ai compagni e amministrando il gioco. Da una sua punizione respinta nasce anche la rete di Rossi per il definitivo 1 - 3. Al suo fianco ecco ORTELLI della Tarros Sarzanese. Ottima prova nel big match contro il Casarza Ligure. Importante il suo apporto di esperienza e forza in mediana, splendida l'azione dell'assist servito a Barattini per il vantaggio dei rossoneri. Corsia di destra per FRANCESCO VALLETTA del Follo San Martino freddissimo in pieno recupero a realizzare un gol pesante che consente alla squadra di Cervia di accorciare dalla vetta della classifica. In precedenza aveva servito anche un grande assist a Riillo la cui conclusione era stata salvata sulla linea di porta da un difensore giallo nero. Mediana completata da NICOLA LORENZINI bravo a procurarsi un calcio di rigore con conseguente espulsione dell'avversario che ha commesso il fallo, Cerrone, e freddissimo a trasformarlo per il 2 - 0 con il quali il suo Colli Ortonovo batte il Golfo Paradiso.



Passando all'attacco ecco PANNONE il cui esordio bis con la maglia del Don Bosco Spezia è veramente da incorniciare. Il fresco ex cadamoto è autore della doppietta decisiva contro la Forza e Coraggio che vale la vittoria dei salesiani. Al suo fianco ecco BARATTINI che sempre con una doppietta affonda il Casarza Ligure e manda in testa al campionato di I Categoria la Tarros Sarzanese salendo a quota 13 marcature in stagione capocannoniere del torneo. Completa il tridente il solito VERONA autore anch'esso di una prestazione egregia contro il Golfo Paradiso e del gol del vantaggio del Colli Ortonovo, sua settima rete stagionale, per la vittoria dei rossoblu al terzo successo consecutivo.



Affidiamo l'ultima panchina dell'anno a mister BUCCELLATO del Cadimare. Vittoria importantissima in rimonta per i "Pirati" che tornano capolista solitaria del Girone B di Promozione e conquistano il titolo di Campione d'Inverno.