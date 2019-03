Top 11: Iaione D. - Maggiore - Vargas, tridente da sette gol

Pasquali ( Sarzana 1906) è manna per Veronica. Doppiette anche per Venè del Pegazzano e Bettoni del Magra Azzurri. De Martino annulla Gioè, con la Fezzanese scopre un "jolly" in Cecchetti. Maggiani è l'uomo della "zona Cesarini".

La Spezia - A difesa dei pali ecco l'esperto e forte GRILLI del Magra Azzurri che dimostra una continuità di rendimento impressionante in questa stagione. L'estremo difensore di mister Paolini non ha colpe specifiche sui gol incassati, ma soprattutto nella ripresa evita la sconfitta dei "blues" contro un'arrembante Forza e Coraggio. Da sottolineare in particolare due grandi parate a tu per tu con il neo entrato Amorfini, due occasioni che avevano già fatto gridare al gol del vantaggio i graziotti. Trio di difesa comandato da DE MARTINO con il "Bufalo" della Fezzanese che giganteggia contro il vice capocannoniere di Serie D Gioè bomber della Folgore Caratese autore di 16 reti in campionato. Il centrale fezzanotto vince i duelli aerei e limita ad una sola conclusione il centravanti avversario addirittura sostituito ad inizio ripresa. Difesa in cui spicca PASQUALI duttile elemento del Sarzana 1906 che vive una domenica da bomber realizzando una doppietta di pregevole fattura nella bella vittoria dei suoi contro il Borgo Foce Magra A.F. Prima realizzazione con un piatto destro al volo su calcio d'angolo, raddoppio smarcandosi in area e deviando con una girata di testa sul secondo palo il cross di Ragonesi. Insieme a lui ecco il difensore del Vezzano GALAZZI che con la sua rete permette all'undici di Tonelli di superare per 3 - 2 l'Olimpia e conquistare tre punti fondamentali per la corsa verso i Play - Off. Passando a centrocampo corsia di destra per lo scatenato VENE' del Pegazzano che grazie alla sua doppietta spiana la strada verso il successo per la squadra di Olmi contro il San Lazzaro Lunense. Sblocca appena dopo 9' minuti e cala il tris rubando una palla ad Antognetti, scartando anche Neri e depositando nella porta oramai sguarnita. Corsia opposta per BETTONI del Magra Azzurri a segno con una splendida doppietta nel derby contro la Forza e Coraggio. Apre le segnature con un eurogol dai 25 metri scaricando all'incrocio dei pali un sassata imparabile per Stradini. Raddoppia il parziale con un preciso diagonale sfruttando l'assist di Leonini. Centralmente ecco il classe '98 CECCHETTI della Fezzanese che schierato in un ruolo non suo come quello di esterno sinistro risulta essere il migliore in campo per i "Verdi". Gioca una gara intelligente limitando i forti esterni della Folgore Caratese e riesce a farsi vedere anche in fase offensiva con un paio di conclusioni interessanti. Completa la mediana MAGGIANI della Bolanese oramai abbonato ai gol in "zona Cesarini". Dopo quello per il pareggio della settimana precedente arriva anche quello di questa domenica che porta un punto pesante per mantenere la seconda posizione e soprattutto impattare in casa della capolista e vincitrice della II Categoria Arcola Garibaldina. Passando all'attacco maglia da centravanti per DAVIDE IAIONE bomber del Rebocco che con una doppietta in 10' minuti ribalta il Levanto capolista. Prima segna deviando l'assist del neo entrato Quezada, poi raddoppia in pieno recupero trasformando freddamente un calcio di rigore. Sale a quota 17 reti in stagione, capocannoniere del torneo di I Categoria. Al suo fianco confermiamo rispetto alla settimana scorsa il "Cigno" MAGGIORE. Il centravanti del Cadimare segna tutte e tre le reti dei "Pirati" nella vittoriosa trasferta di Borzoli. Fallisce il poker facendosi parare un calcio di rigore, ma poco importante. Sette gol nelle ultime tre partite, 13 le realizzazioni in una stagione che lo ha visto per lungo tempo fermo ai box per infortunio. Attacco completato dal giovane VARGAS ROJAS giovane attaccante del Marolacquasanta che realizza una doppietta pesante nello scontro salvezza contro il Moneglia. Prima riprende in tap - in la respinta del legno su conclusione in diagonale del compagno Ricciardi, poi chiude i conti contro gli azulgrana sfruttando la sua velocità in ripartenza lanciato dallo stesso Ricciardi. Rossoverdi che allungano a +10 sull'Antica Luni prima inseguitrice per la salvezza diretta. Affidiamo la panchina della settimana a mister VERONICA. Il suo Sarzana 1906 è la più bella sorpresa del torneo di I Categoria e, da neo promossa, battendo il Borgo Foce Magra A.F. lo scavalca in quarta posizione in piena zona Play - Off.



Lorenzelli Guido