Top 11, Greci, Dell'Amico, Del Santo, Franchini e Gugliemone per una formazione giovanissima

Alla guida ecco mister Sabatini fresco di salvezza con la sua Fezzanese. Dieci reti in due per Ruberto del Rebocco e Tedesco del Riccò Le Rondini. Tasso gol pesante per il Pegazzano. Tonelli e Taddeucci mandano il Sarzana 1906 ai Play - Off

La Spezia - Eccoci giunti a decretare la TOP 11 della settimana redatta da Calcio Spezzino che intende premiare i migliori dello scorso week - end calcistico. Partiamo come sempre dal portiere e questa settimana premiamo il giovane classe '99 GRECI estremo difensore della Fezzanese. Una stagione da incorniciare quella del portiere scuola Spezia Calcio al suo secondo anno in maglia "Verde", ma all'esordio assoluto in Serie D. Un campionato di altissimo livello con tanti interventi determinanti come nel pareggio di domenica scorsa contro il Chieri che è valso la matematica salvezza alla squadra di mister Sabatini. Nel primo tempo disinnesca un velenosissimo tiro - cross dell'esterno offensivo Merkaj, nella ripresa evita la sconfitta della sua squadra con un vero e proprio miracolo su un gran tiro a girare di Ferrandino. Sicuro in tutti gli interventi, prontissimo in presa alta. In difesa ecco BECCI che nonostante la sconfitta contro la capolista Athletic Club Liberi gioca un'ottima partita trovando anche la via della rete per il momentaneo vantaggio del suo Canaletto Sepor. Dopo appena 2' minuti di gioco è infatti un suo perentorio colpo di testa a sbloccare la sfida su azione d'angolo di Poli. Al suo fianco ecco TONELLI in rete subito dopo il suo ingresso in campo nel poker che permette al suo SARZANA 1906 di chiudere la stagione in terza posizione e accedere da neo promossa agli spareggi Play - Off di I Categoria. Difesa completata da FRANCHINI del Colli Ortonovo che inaugura il poker delle "Fenici" contro il Golfo Paradiso deviando il perfetto assist di Nicola Lorenzini. Tre punti che permetteranno alla squadra di Cucurnia di giocare in posizione di forza il Play - Out contro il Casarza Ligure. Passando a centrocampo corsia esterna di destra per DEL SANTO giovane promettente del Don Bosco Spezia. Per lui una doppietta nella "manita" che i salesiani rifilano al Magra Azzurri chiudendo così la stagione con un'ottima settima posizione finale. Corsia opposta per un altro giovane come GUGLIELMONE con il centrocampista della Tarros Sarzanese che mette il suo nome nel tabellino marcatori nella netta vittoria della sua squadra in casa dell'Aurora. I ragazzi di Fanan centrano così il quinto posto che gli dà diritto a partecipare alla semifinale Play - Off del Girone D di I Categoria. Al centro della mediana ecco un altro giovanissimo come il classe 2000 DELL'AMICO. Il giocatore giunto a Fezzano in prestito dallo Spezia Calcio a Gennaio trova nel giorno più importante la sua prima rete in maglia "Verde" ribadendo in fondo al sacco la corta respinta di Benini su precedente conclusione di Saporiti. Un gol pesantissimo che vale la salvezza diretta per la Fezzanese. Completa la mediana TADDEUCCI del Sarzana 1906 anche lui a segno nella vittoria che consente alla squadra di Veronica di staccare il "pass" per i Play - Off. Passando al reparto offensivo ecco due elementi che messi assieme hanno realizzato la bellezza di 10 reti nell'ultima giornata. Stiamo ovviamente parlando di TEDESCO del Riccò Le Rondini e di RUBERTO del Rebocco a segno con una cinquina rispettivamente contro Marolacquasanta e Ceparana. Tridente completato da TASSO del Pegazzano la cui rete ha permesso alla squadra di Olmi di aggiudicarsi la difficile sfida casalinga con il Moneglia trovando anch'essi il "pass" per i Play - Off dove affronteranno proprio il Sarzana 1906. Affidiamo la panchina della Top 11 odierna a mister SABATINI. Il trainer spezzino scrive un'altro record centrando la salvezza diretta in Serie D con la sua Fezzanese stabilendo anche il record di punti del sodalizio fezzanotto nella IV Serie Nazionale. Una salvezza diretta meritatissima se si considera che nell'arco di 34 giornate disputate in sole due occasioni la sua squadra si è trovata ad occupare una posizione Play - Out.