Top 11, Esposito e Verona sono incontenibili

Il Sarzana trova un'altra doppia dalla difesa con Tonelli. Pierini blinda la porta del Riccò. Il "Mago" Baudi (Fezzanese) segna e sfiora la doppietta. Chiummiello brilla per l'A. Luni. Moreni esagera, anche Cuccolo per la F&C. Moussavi dirompente

La Spezia - Questa settimana a difesa dei pali della TOP 11 di Calcio Spezzino schieriamo l'estremo difensore del Riccò Le Rondini PIERINI. Il portiere è decisivo nella vittoria in casa del San Lazzaro Lunense neutralizzando anche un calcio di rigore al bomber locale Balloni che avrebbe potuto riaprire la sfida portandola sull'1 - 2. Sempre sicuro il N°1 di mister Baudone continua così nel suo gran periodo di forma contribuendo alla sesta vittoria consecutiva dei gialloblu. Passando al reparto difensivo troviamo MONTEFIORI roccioso difensore del Follo San Martino che nel big match contro il Pegazzano realizza il momentaneo 2 - 1 in favore della sua squadra su assist di Bariti. La sua uscita per infortunio dal campo ad inizio ripresa si fa sentire tanto che gli ospiti riuscirano a trovare la via per il pareggio. Assieme a lui ecco TONELLI difensore del Sarzana 1906 oramai abbonato alle doppiette dei propri elementi difensivi. Dopo quella della settimana scorsa di Pasquali tocca a lui realizzare due gol spianando la via del successo per la squadra di Veronica in casa del Moneglia. Sblocca poco dopo la mezzora e prima della fine della prima frazione raddoppia con una spettacolare punizione all'incrocio dei pali. Retroguardia completata da ROSSINI del Vezzano che segna ancora una volta un gol pesantissimo nella vittoria di misura della sua squadra in casa del Don Bosco Spezia B. La formazione di mister Tonelli si issa così al terzo posto in classifica a pari merito con la Bolanese centrando oramai i Play - Off. Passando alla mediana davanti alla difesa ecco uno straripante MOUSSAVI. Il centrocampista del Cadimare è il migliore in campo nella vittoria dei "Pirati" contro il Little Club G. Mora. Scherma la difesa, rompe le trame di gioco avversarie e fa ripartire i suoi. Va vicino al gol con due tiri dalle distanze e, soprattutto, corre per tre facendo sembrare in dodici uomini i suoi. Al suo fianco ecco CHIUMMIELLO dell'Antica Luni. Il giocatore contribuisce alla netta vittoria dei "Gladiatori" sul Rebocco realizzando la rete del raddoppio che mette in discesa la sfida per la squadra di mister Duranti. Corsia di destra per CUCCOLO vero uomo in più in questa stagione della Forza e Coraggio. Dopo il gran gol che è valso il pareggio sette giorni prima con il Magra Azzurri si ripete con una stupenda conclusione da fuori area che chiude la manita calata sul Real Fieschi secondo della classe. Gioca una partita importante mettendosi a disposizione dei compagni, tamponando e ripartendo in maniera sempre pericolosa. Corsia opposta dove si sistema MORENI dell'Arcola Garibaldina. L'attaccante mancino dei granata esagera realizzando addirittura cinque reti contro il fanalino di coda del torneo Olimpia Piana Battolla e passando in testa alla classifica marcatori della II Categoria della Spezia con ben 22 realizzazioni. Attacco in cui la maglia da centravanti spetta allo scatenato VERONA. Il bomber del Colli Ortonovo è decisivo nella preziosa vittoria dei suoi nello scontro diretto in casa del Casarza Ligure. Si conquista subito un calcio di rigore che il compagno Rosati trasforma nel vantaggio, sigla lo 0 - 2 con un abile pallonetto e poi confeziona nella ripresa la sua doppietta personale che vale il momentaneo poker delle "Fenici". Ancora una volta in questa stagione la maglia N°10 è ad appannaggio di un BAUDI che offre un'altra grande prova pur non riuscendo a trascinare alla vittoria la sua Fezzanese. Il capitano dei "Verdi" è comunque il più pericoloso sfiorando la rete con un gran calcio di punizione, addomesticando un lancio lungo dalle retrovie e trasformandolo nell'assist che porta al rigore da lui stesso realizzato per il suo 18° gol in campionato e 20° della stagione. Subisce un netto fallo da rigore non ravvisato, nella ripresa mette per due volte in porta Mitta, poi sfiora il gol vittoria prima con un altro calcio di punizione e infine in pieno recupero con un gran destro a giro dal limite su cui solo una grandissima risposta di Fontana non trova il gol vittoria. Attacco ovviamente completato da un sontuoso ESPOSITO letteralmente migliore in campo e imprendibile per il Real Fieschi. Trascina alla larga vittoria la sua Forza e Coraggio prima offrendo l'assist per il gol del vantaggio di Pesare e poi realizzando una tripletta superba. Sale a quota 7 gol in stagione, una stagione che l'ha visto per troppo tempo fermo ai box per infortunio. Con un giocatore così la salvezza per le "Furie Rosse" sembra solo una pratica da sbrigare con estrema facilità. Affidiamo la panchina della Top 11 della settimana a mister BAUDONE del Riccò Le Rondini. La sua squadra cala un poker di reti in casa del San Lazzaro Lunense centrando la sesta vittoria consecutiva e settima nelle ultime otto partite. A tre giornate dal termine del torneo entra per la prima volta in zona Play - Off a pari punti con la Tarros Sarzanese, proprio le ultime tre giornate saranno decisive per approdare matematicamente agli spareggi promozione.