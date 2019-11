Top 11, Cupini & Cupini in attacco per Fabiani

La Spezia - Torna l'appuntamento con la TOP 11 dei migliori del week - end scelti da Calcio Spezzino. Difesa dei pali affidata a ZITO del Levanto Calcio che mura la sua porta parando anche un calcio di rigore allo specialista Gambarelli. Per la squadra di Agata ecco un prezioso pareggio in casa della sempre ostica Sammargheritese. Guida la difesa tutta l'esperienza del capitano della Bolanese CHILOSI. Passano le stagioni, ma il piede del difensore giallorosso si conferma sempre caldissimo. Contro la Santerenzina realizza una doppietta grazie ad un perfetto calcio di punizione e alla freddezza dal dischetto nel trasformare un rigore nel finale. Nel Marolacquasanta capolista in I Categoria c'è anche una difesa che subisce pochissime reti. Nessun gol al passivo domenica scorsa anche ad Ameglia grazie alla sontuosa prestazione del centrale difensivo RICHERME che si conferma ancora acquisto azzeccatissimo della sessione estiva di trasferimenti. Difesa completata dal mancino della Santerenzina COZZANI anch'esso autore di una doppietta. Prima rete con una irresistibile azione personale, raddoppio su assist di Azzarini. In mediana spicca la presenza di PALAGI che nel derby contro il Riccò Le Rondini si traveste da bomber mettendo a segno una doppietta che permette ai bianco azzurri di pareggiare i conti. Prima rete con uno stupendo calcio di punizione, raddoppio con un diagonale imparabile per Pierini. Una "sola" rete realizzata, ma si conferma grande trascinatore del Don Bosco Spezia NICOLINI. Il centrocampista di Tornar, appena un classe '99, gioca come un veterano e cala il tris nella vittoria sul Magra Azzurri, oltre a piazzare l'assist per il gol di Bertocchi, consegnando così il secondo successo consecutivo ai "salesiani" che lasciano così l'ultimo scomodo posto in classifica nel torneo di Promozione. Quattro le reti messe a segno per lui in stagione. Corsia di sinistra per un incontenibile STELLA. L'esterno mancino della Forza e Coraggio capolista "ara" letteralmente la corsia di competenza, ripiega a difendere e fa male quando attacca. Un suo incredibile assist permette a Corvi di presentarsi davanti al portiere e subire il fallo da rigore da Maucci che viene anche espulso. Chiude definitivamente i conti realizzando la terza rete dei graziotti. Fascia opposta per VALLETTA del Follo San Martino che entra con una doppietta nel ricco tabellino con cui la sua squadra supera la malcapitata Arcola Garibaldina. In attacco MARCO CUPINI del Cadimare che non fa rimpiangere Pannone squalificato. L'ex attaccante della Fezzanese prima manda in rete Giannini dopo aver recuperato palla a centrocampo e poi chiude lui stesso i conti calando il tris per i "Pirati". Quinta rete personale in stagione che ne fanno il vice capocannoniere del Girone B di Promozione. Insieme a lui una maglia anche per il più esperto LEONARDO CUPINI con il centravanti del Mamas Giovani che apre alla prima storica vittoria dei "Torelli" in II Categoria realizzando su rigore la rete del momentaneo 0 - 1 in casa del Ceparana. Completa il tridente offensivo MAGGIALI. L'attaccante del San Lazzaro Lunense ritrova la via del gol dopo la scorsa opaca stagione mettendo a segno una doppietta pesante nello scontro salvezza contro il Pegazzano. Prima realizzazione con un colpo di testa su traversone di Pigoni, raddoppio con un tap - in da sotto misura su respinta del portiere Denevi. Panchina affidata a FABIANI del Marolacquasanta. I rossoverdi vincono e convincono anche al "La Ferrara" battendo con classico punteggio all'inglese il Borgo Foce Magra A.F. e si confermano in vetta al campionato di I Categoria della Spezia.