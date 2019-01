Top 11, Baudi sempre più "Mago" nell'attacco con Pinelli e Costa

Il cN°10 della Fezzanese ancora segno, l'attaccante della Tarros di Fanan fa tripletta. Il bomber del Canaletto entra e pareggia. Una difesa di bomber per Cadimare, Sarzana, Borgo e Colli Ortonovo. Grassi para un rigore, Marchi fa vincere il Marola

La Spezia - Torna l'appuntamento settimanale con la TOP 11 di Calcio Spezzino che intende premiare i migliori giocatori che si sono distinti nel week - end. Partiamo come sempre dal portiere e questa settimana premiamo l'estremo difensore dell'Antica Luni GRASSI che disinnesca un calcio di rigore di Rossetti nel match contro il Sarzana 1906 evitando il pareggio dei rossoneri. Un pareggio che arriverà nel finale di partita, ma la grande parata del portiere gialloblu evita l'ennesima sconfitta stagionale alla squadra di Duranti tra l'altro in un delicato match salvezza. Modulo 4 - 3 - 1 - 2 quello scelto quest'oggi. In difesa la coppia centrale è formata da MOZZACHIODI - MARCUCCETTI. Il centrale del Cadimare impatta il risultato nel big match contro l'Athletic Club Liberi. Un punticino che sta stretto ai "Pirati" per quanto creato, ma la prima rete del difensore ex Valdivara è manna per mister Buccellato che evita così la sconfitta in un big match di alta classifica. L'esperto difensore del Borgo Foce Magra A.F. è invece molto reattivo nel big match di I Categoria portando in vantaggio la sua squadra con un preciso tap - in vincente contro la capolista Follo San Martino. Corsia di destra per BARTOLI del Sarzana 1906 che a 3' minuti dalla fine realizza l'importantissima rete del pareggio per la squadra di Veronica nello scontro salvezza in casa dell'Antica Luni: punto pesante per i rossoneri. Difesa completata da CECCARELLI del Colli Ortonovo. Anche la rete del difensore di mister Rolla Cristiano è decisiva ai fini della vittoria in casa della Burlando. Un successo che mancava da tempo alla "Fenici" e che giunge anche grazie al preciso colpo di testa del difensore su assist da piazzato di Rosati. Passando a centrocampo cabina di regia affidata a CAMPAGNI della Forza e Coraggio. Il giocatore di Consoli si sdoppia letteralmente nella brillante vittoria graziotta contro il Little Club G. Mora. Nel primo tempo agisce nell'abituale ruolo di play - basso e trasforma freddamente il calcio di rigore del vantaggio che ne fa il capocannoniere delle "Furie Rosse" con 6 reti. Nella ripresa veste i panni del portiere per l'infortunio occorso al compagno Mozzachiodi e se la cava alla grande riuscendo ad incassare solo una rete ininfluente ai fini del risultato. Mezzala destra ecco MARCHI del Marolacquasata. Gol pesantissimo il suo bel pallonetto a Pierini che permette alla squadra di Fabiani di tornare alla vittoria in uno scontro diretto per la salvezza come quello contro il Riccò Le Rondini. Sicuramente molto pesante anche la sesta rete stagionale di MATTEO VILLA capitano del Follo San Martino che impatta il risultato contro il Borgo Foce Magra A.F. nel big match di I Categoria. Maglia N°9 da centravanti per PINELLI che fa letteralmente ammattire la difesa dello Sporting Club Aurora. Prima serve l'assist per il vantaggio di Barattini, poi sigla ben tre reti portandosi a quota 9 in classifica marcatori. Primo gol con un "sombrero" per liberarsi del diretto marcatore e diagonale incrociato sul secondo palo imparabile per il portiere, seconda rete con un bel pallonetto e infine il tris che chiude la partita. Trequartista maglia N°10 il "Mago" BAUDI. Il capitano della Fezzanese mette a segno di rigore la terza doppietta stagionale e il settimo gol nelle ultime quattro partite. L'unico a giocare ad alti livelli contro il Borgaro Nobis fanalino di coda del torneo colpendo una clamorosa traversa, conquistandosi un calcio di rigore e servendo almeno tre magnifici assist mettendo il compagno davanti alla porta che poi fallirà la marcatura. 13 reti in campionato che ne fanno il capocannoniere del Girone A di Serie D, 136 reti in maglia fezzanotta. Completa l'attacco COSTA del Canaletto che, partito dalla panchina, viene gettato nella mischia con la sua squadra sotto di due reti. Prima offre a Dascanio il pallone che riapre il match, poi vede Roi negargli la gioia del pareggio e infine lo batte con un abile pallonetto siglando il 2 - 2 e la sua 8° rete in campionato. Affidiamo la panchina odierna a mister FANAN della Tarros Sarzanese. Squadra rivitalizzata, anche per via degli acquisti, ma sicuramente per il grande lavoro del proprio allenatore. Quinta vittoria consecutiva in un match difficile come quello casalingo contro lo Sporting Club Aurora chiuso con un poker di reti e scalata in classifica dalle ultime posizioni fino ad un passo dai Play - Off.