Top 11, Baudi - Cherif Diallò che coppia per la Fezzanese

Ferdani manda in testa il Don Bosco Spezia di Tarasconi. Giordano e Nardini difensori goleador da tre punti. Cuccolo indomabile sulla fascia di competenza. Nunez Gomez decisivo per il Follo San Martino

La Spezia - Tempo di TOP 11 per Calcio Spezzino e questa settimana a difesa dei pali ecco il giovane portiere della Fezzanese GRECI. Il classe '99 ostenta sicurezza anche contro il quotato Milano City rimanendo imbattuto per la terza partita consecutiva. Da sottolineare due grandi interventi ad inizio ripresa che chiudono alla possibile rimonta milanese. Prima devia una conclusione di Santocinito, poi neutralizza con un vero e proprio miracolo la conclusione di Mair che si era presentato a tu per tu con il portiere. In difesa ecco GIORDANO della Forza e Coraggio che ha il merito di realizzare la rete decisiva per le "Furie Rosse" contro il Campomorone Sant'Olcese regalando così la prima vittoria stagionale a mister Consoli. Al suo fianco ecco NARDINI del Pegazzano e anche per lui il discorso è simile. Realizza il gol vittoria nel big match contro la Tarros Sarzanese in pieno recupero regalando una partenza ottima alla squadra di Bordino. Completa la difesa il terzino del Colli Ortonovo E. LORENZINI che realizza con un preciso diagonale il gol del pareggio contro il Real Fieschi. Passando a centrocampo ecco sulla corsia di destra CUCCOLO della Forza e Coraggio autentico dominatore della sua fascia di competenza. Prima realizza il gol del vantaggio, poi sfiora il raddoppio con un bel pallonetto e infine offre un perfetto assist a Giordano che realizza il gol vittoria con un perfetto stacco di testa. In mezzo cabina di regia affidata a FERDANI. Il capitano del Don Bosco Spezia è freddissimo e realizza il gol vittoria su rigore contro il Borzoli. Una rete che vale i tre punti e la vetta della classifica del campionato di Promozione a punteggio pieno. Al suo fianco il fantasista del Levanto Calcio MONTI che realizza il gol che sblocca il match contro l'Antica Luni e poi offre l'assist per il momentaneo 2 - 0 realizzato dal compagno Righetti. Corsia di sinistra per NUNEZ GOMEZ del Follo San Martino che proprio all'ultimo tuffo insacca il gol vittoria per la sua squadra contro il Moneglia. Maglia da centravanti per CHERIF DIALLO' della Fezzanese che sblocca con un destro secco e potente il risultato contro il quotato Milano City. Seconda rete nelle ultime due partite dopo il bellissimo gol del raddoppio in casa del Borgaro Nobis. Al suo fianco il compagno di reparto BAUDI anch'esso in rete con un preciso colpo di testa contro il Milano City. Per lui terza marcatura in tre partite di campionato a cui aggiunge anche l'assist per il gol di Diallò. Completa il reparto offensivo RIGHETTI del Levanto Calcio che mette a segno una doppietta importante contro l'Antica Luni. Dopo i balbettii in Coppa Liguria arriva quindi una vittoria per la formazione rivierasca in avvio di torneo. Affidiamo la panchina odierna a mister TARASCONI del Don Bosco Spezia che centra la terza vittoria consecutiva mantenendosi solitario in vetta alla classifica del campionato di Promozione.