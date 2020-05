Tommasi: "Partiamo subito con gli allenamenti individuali"

Tra i tanti interventi che si sono registrati durante la festività del 1° maggio è inteventuto anche il Presidente dell'Associazione Italiana Calciato Damiano Tommasi che non ci ha girato troppo intorno sulla possibile ripresa del calcio post emergenza Coronavirus:



"Il nostro obiettivo è quello di terminare la stagione" - ha detto Tommasi - "da subito via agli allenamenti individuali. Conoscevamo già la posizione della Lega Serie A, ma siamo soprattutto concentrati sulla parte del protocollo che riguarda gli allenamenti individuali degli sport di squadra. Per tutti calciatori è fondamentale tornare a fare il proprio lavoro, non solo giocare ma anche allenarsi. Vedremo se si riuscirà a mettere per iscritto il permesso ai giocatori di tornare ad allenarsi nei centri sportivi, ovviamente in forma individuale e con tutte le sicurezze possibili. Poi speriamo per il 18 maggio negli allenamenti collettivi."".



Tommasi, che approva l'ordinanza della regione Emilia Romagna, ha poi sottolineato quanto sarà importante definire un protocollo.