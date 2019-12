Spezia Cup, il punto dopo la seconda giornata

La Spezia -Con le partite disputate nei scorsi giorni, ad eccezione del Girone A dove la seconda giornata è in programma a fine mese, è andata agli archivi la seconda giornata della coppa “Spezia Cup” di calcio a sette, manifestazione oragnizzata da Franco Atzeni di Campionato Spezzino, che si disputa sui terreni in sintetico del Centro Sportivo La Pianta 310 alla Spezia. Nel Girone B, le doppiette della coppia gol formata da Papa e Larocca, oltre alle singole di Bella e Luciano, regalano la prima affermazione del Titano che batte La Marinara of Chelli le Grazie, a cui non bastano le reti di Carpena e Consoli, e aggancia proprio i graziotti al primo posto. Ha osservato il turno di riposo la formazione della Virtus Fre, fanalino di coda del girone. Nel Girone C, il Tonnorospo aggancia al primo posto il Tutto Gelato Fossitermi, che ha osservato il turno di riposo, grazie alla netta affermazione conquistata contro il Brigola. Vittoria arrivata grazie alle doppiette di D'Auria e Risola e alle singole di Simonelli e Vincenti, mentre per gli avversari le due reti sono siglate da Angeli e Tarasconi. Nel Girone D, dove ad osservate il turno di riposo è stata la formazione del San Marco Service, la tripletta di Rossi, la doppietta di Vegna e le singole di Benedetti e Chiocca regalano la vittoria alla formazione dell'Oto Melara che batte il Real Bozi L'Incanto Lerici e sale al primo posto insieme alla formazioni lericina. Nel Girone D, grazie alla pirotecnica vittoria conquistata contro il Carpe Diem, quest'ultimo a segno con Coletta, Aknouch, Reitano e Lo Bue, l'Oratorio Don Bosco aggancia al primo posto il The Garden FC Sarza Ricambi. Di seguito i risultati e le classifiche aggiornate alla seconda giornata.





Girone A, risultati 1a giornata

Pegazzano – Pulcinella Team 6-2 ( Cariola, Nardi, Callegari 2, Polidoro, Russo M.; Russo, Basso ). Ha riposato: Agenzia Marittima Mattera.

Classifica: Pegazzano 3; Agenzia Marittima Mattera e Pulcinella Team 0.



Girone B, risultati 2a giornata

FC Titano – La Marinara of Chelli Le Grazie 7-2 ( Bella, Luciano, Papa 2, Larocca 2, Argiolas; Carpena, Consoli ). Ha riposato: Virtus Fre.

Classifica: FC Titano e La Marinara of Chelli Le Grazie 3; Virtus Fre 0.



Girone C, risultati 2a giornata

Brigola – Tonnorospo 2-6 ( Angeli, Tarasconi; D'Auria 2, Risola 2, Simonelli, Vincenti ). Ha riposato: Tutto Gelato Fossitermi

Classifica; Tutto Gelato Fossitermi e Tonnorospo 3; Brigola 0



Girone D, risultati 2a giornata

Oto Melara – Real Bozi L'Incanto Lerici 7-3 ( Benedetti, Rossi 3, Vegna 2, Chiocca; Agnese 2, Ceruti ). Ha riposato: San Marco Service

Classifica: Oto Melara e Real Bozi L'Incanto Lerici 3; San Marco Service 0



Girone E, risultati 2a giornata

Carpe Diem – Oratorio Don Bosco 4-6 ( Coletta, Aknouch, Reitano, Lo Bue ). Ha riposato: The Garden FC Sarzana Ricambi.

classifica; The Garden FC Sarzana Ricambi e Oratorio Don Bosco 3; Carpe Diem 0